W sieci pojawiło się nowe nagranie ze środowego zdarzenia w Minneapolis w USA. Agent amerykańskiej służby imigracyjnej (ICE) śmiertelnie postrzelił wówczas kobietę. 47-sekundowy film, opublikowany przez konserwatywny portal Alpha News, pokazuje momenty tuż przed oddaniem strzałów.

Minneapolis: Opublikowano nowe nagranie z interwencji agenta ICE, który śmiertelnie postrzelił kobietę / MANDEL NGAN / AFP / East News

W internecie opublikowano nowe nagranie z wydarzenia w Minneapolis, gdy agent ICE śmiertelnie postrzelił Renee Nicole Good podczas interwencji.

Wersje wydarzeń przedstawiane przez władze federalne i lokalne są sprzeczne - jedni mówią o samoobronie, inni o braku zagrożenia ze strony Good.

FBI prowadzi śledztwo w sprawie incydentu, a śmierć 37-latki stała się przedmiotem ogólnokrajowej debaty o działaniach służb imigracyjnych i użyciu siły przez funkcjonariuszy.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Nowe informacje w tej sprawie zebrał portal BBC.

Na nagraniu widać, jak Renee Nicole Good siedzi za kierownicą swojego samochodu i rozmawia z funkcjonariuszem. W aucie znajduje się także pies. Obok pojazdu stoi jej żona, Becca Good, która również rejestruje zdarzenie telefonem. W pewnym momencie do samochodu podchodzi drugi agent ICE i nakazuje kobiecie opuścić pojazd. Gdy Good cofa, a następnie skręca i rusza, padają strzały. Samochód odjeżdża, a agent przeklina. Wcześniej opublikowane nagrania pokazują, że auto po chwili rozbija się o pobocze.

Zapis rozmowy i zdarzeń :

- Renee Good (do funkcjonariusza): W porządku, stary. Nie jestem na ciebie zła.

- Becca Good (do funkcjonariusza): W porządku, nie zmieniamy tablic rejestracyjnych każdego ranka, żebyś wiedział. Będą te same, kiedy przyjdziesz do nas później. (...) Chcesz nas zaatakować? Chcesz nas zaatakować? Mówię ci, idź i kup sobie lunch, twardzielu.

- inny z funkcjonariuszy podchodzi do auta Good i używając przekleństwa, każe jej wysiąść.

Funkcjonariusz filmujący zajście przechodzi przed maskę cofającego auta. Good skręca kierownicą w prawo i rusza. Kamera gwałtownie unosi się, w tle słychać okrzyki, strzały i przekleństwo funkcjonariusza ICE. Samochód zastrzelonej kobiety uderza w pobocze.