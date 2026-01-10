W sieci pojawiło się nowe nagranie ze środowego zdarzenia w Minneapolis w USA. Agent amerykańskiej służby imigracyjnej (ICE) śmiertelnie postrzelił wówczas kobietę. 47-sekundowy film, opublikowany przez konserwatywny portal Alpha News, pokazuje momenty tuż przed oddaniem strzałów.

  • W internecie opublikowano nowe nagranie z wydarzenia w Minneapolis, gdy agent ICE śmiertelnie postrzelił Renee Nicole Good podczas interwencji.
  • Wersje wydarzeń przedstawiane przez władze federalne i lokalne są sprzeczne - jedni mówią o samoobronie, inni o braku zagrożenia ze strony Good.
  • FBI prowadzi śledztwo w sprawie incydentu, a śmierć 37-latki stała się przedmiotem ogólnokrajowej debaty o działaniach służb imigracyjnych i użyciu siły przez funkcjonariuszy.
Zobacz również:

Nowe informacje w tej sprawie zebrał portal BBC.

Na nagraniu widać, jak Renee Nicole Good siedzi za kierownicą swojego samochodu i rozmawia z funkcjonariuszem. W aucie znajduje się także pies. Obok pojazdu stoi jej żona, Becca Good, która również rejestruje zdarzenie telefonem. W pewnym momencie do samochodu podchodzi drugi agent ICE i nakazuje kobiecie opuścić pojazd. Gdy Good cofa, a następnie skręca i rusza, padają strzały. Samochód odjeżdża, a agent przeklina. Wcześniej opublikowane nagrania pokazują, że auto po chwili rozbija się o pobocze.

Zapis rozmowy i zdarzeń:

- Renee Good (do funkcjonariusza): W porządku, stary. Nie jestem na ciebie zła.

- Becca Good (do funkcjonariusza): W porządku, nie zmieniamy tablic rejestracyjnych każdego ranka, żebyś wiedział. Będą te same, kiedy przyjdziesz do nas później. (...) Chcesz nas zaatakować? Chcesz nas zaatakować? Mówię ci, idź i kup sobie lunch, twardzielu.

- inny z funkcjonariuszy podchodzi do auta Good i używając przekleństwa, każe jej wysiąść.

Funkcjonariusz filmujący zajście przechodzi przed maskę cofającego auta. Good skręca kierownicą w prawo i rusza. Kamera gwałtownie unosi się, w tle słychać okrzyki, strzały i przekleństwo funkcjonariusza ICE. Samochód zastrzelonej kobiety uderza w pobocze.

Tutaj wcześniejsze nagranie zdarzenia:

Politycy federalni i stanowi różnie oceniają zdarzenie. W kraju wybuchły protesty

Wiceprezydent USA J.D. Vance udostępnił wspomniane nagranie w mediach społecznościowych, pisząc, że agent ICE działał w samoobronie. Administracja prezydencka utrzymuje, że Good próbowała rozjechać funkcjonariusza ICE, co określono jako "akt terroryzmu wewnętrznego". Burmistrz Minneapolis Jacob Frey, powołując się na nagranie, nazwał tę wersję "bzdurą". Lokalne władze podkreślają, że kobieta nie stanowiła zagrożenia.

Śmierć 37-latki wywołała falę protestów w całych Stanach Zjednoczonych. Jej żona podkreśla, że para chciała wesprzeć sąsiadów podczas działań służb imigracyjnych. Mieliśmy gwizdki, oni mieli broń - mówiła Becca Good lokalnym mediom. Zmarła była matką trójki dzieci, w tym sześcioletniego syna.

W wyniku protestów w Minneapolis zatrzymano co najmniej 30 osób. Burmistrz Frey wezwał demonstrantów do zachowania spokoju, twierdząc, że wszelkie bezprawne działania będą na rękę prezydentowi Trumpowi. Gubernator Minnesoty Tim Walz zdecydował o aktywacji Gwardii Narodowej, by wspomóc policję w zabezpieczeniu demonstracji. Władze stanowe zapowiedziały wszczęcie własnego śledztwa po tym, jak - według nich - zostały wykluczone z federalnego dochodzenia prowadzonego przez FBI.

Agent, który oddał strzały to doświadczony funkcjonariusz ICE. W przeszłości, w czasie służby, został poszkodowany w wyniku uderzenia samochodem. Służby federalne informują, że został on ranny i trafił do szpitala.

FBI prowadzi śledztwo w sprawie incydentu, jednak Departament Sprawiedliwości USA nie zamierza wszczynać odrębnego postępowania dotyczącego ewentualnego nadużycia siły.