Dawid Kubacki i Kacper Tomasiak na trzecim miejscu w rywalizacji duetów w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Wygrali Austriacy. Był to ósmy w historii konkurs duetów w Pucharze Świata.

Kacper Tomasiak (z prawej) i Dawid Kubacki w konkursie duetów podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. / Grzegorz Momot / PAP

Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki zajęli trzecie miejsce w konkursie duetów w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Wygrali Austriacy Jan Hoerl i Stephan Embacher przed Słoweńcami Timim Zajcem i Anze Laniskiem.

Konkurs duetów polegał na rywalizacji dwuosobowych drużyn. W punktacji uwzględniano wyniki obu skoczków z trzech serii. W pierwszej zaprezentowało się 14 drużyn. W drugiej wystąpiło 12 najlepszych ekip, a w trzeciej - osiem.

Austriacy w sześciu skokach zdobyli 805,9 pkt, Słoweńcy - 758,3 pkt, a Polacy - 741,8 pkt. Kubacki skoczył 127,5m, 121,5 m i 123 m, natomiast Tomasiak - 132,5 m, 133 m i 136,5 m.

Tuż za podium uplasowali się Norwegowie Kristoffer Eriksen Sundal i Halvor Egner Granerud - 734,7 pkt. Piąte miejsce przypadło Szwajcarom, szóste Niemcom, siódme - Ukraińcom, a ósme - Finom.

Pierwsze podium Polaków w tym sezonie

Cieszy mnie to, że wywalczyliśmy podium z Kacprem. Wiedziałem, że skoczy dobrze. Było trochę emocji. Staniemy na podium w Zakopanem, a to zawsze jest magiczne przeżycie. Robiłem swoje ze skoku na skok. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Skoki narciarskie to przewrotny sport - powiedział Kubacki w Eurosporcie.

Polacy pierwszy raz w tym sezonie stanęli na podium.

Jestem szczęśliwy, lecz bardzo zmęczony. Będziemy celebrować, ale muszę też odpocząć - oznajmił Tomasiak na antenie TVP Sport.

Był to ósmy w historii konkurs duetów w Pucharze Świata. Pierwszy odbył się w lutym 2023 roku w amerykańskim Lake Placid. Wygrali go Kubacki i Piotr Żyła.

Austriacy powiększyli przewagę w Pucharze Narodów. Po sobotnim zwycięstwie mają 3055 pkt. Kolejne miejsca zajmują Słoweńcy - 2391, Japończycy - 2084, Niemcy - 1600, Norwegowie - 1038 i Polacy - 863.

W niedzielę w Zakopanem odbędzie się konkurs indywidualny z udziałem pięciu Polaków: Tomasiaka, Kubackiego, Macieja Kota, Pawła Wąska i Kamila Stocha.