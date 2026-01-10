Pilna sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołana w związku z użyciem przez Rosję pocisku balistycznego Oriesznik podczas ataku na Ukrainę, odbędzie się w poniedziałek. Poinformował o tym szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia złożyła Łotwa, która jest niestałym członkiem RB ONZ.

Pilna sesja RB ONZ po ataku Rosji pociskiem Oriesznik na Ukrainę (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W poniedziałek odbędzie się pilna sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z użyciem przez Rosję pocisku balistycznego Oriesznik podczas ataku na Ukrainę.

Wniosek o zwołanie posiedzenia złożyła Łotwa, podkreślając zagrożenie dla bezpieczeństwa w pobliżu granic UE i NATO.

Ukraina i większość państw NATO odrzucają rosyjskie oskarżenia o wcześniejszy atak dronami, uznając działania Rosji za rażące naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych.

Jak podkreślił Sybiha, spotkanie ma dotyczyć "rażących naruszeń Karty Narodów Zjednoczonych". Łotewska minister spraw zagranicznych Baiba Braże określiła rosyjski atak jako "barbarzyński", zwracając uwagę na użycie pocisku balistycznego w pobliżu granicy Unii Europejskiej i NATO.

Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek - Rosja użyła hipersonicznego pocisku Oriesznik, który uderzył w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy.