Pilna sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołana w związku z użyciem przez Rosję pocisku balistycznego Oriesznik podczas ataku na Ukrainę, odbędzie się w poniedziałek. Poinformował o tym szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia złożyła Łotwa, która jest niestałym członkiem RB ONZ.
Jak podkreślił Sybiha, spotkanie ma dotyczyć "rażących naruszeń Karty Narodów Zjednoczonych". Łotewska minister spraw zagranicznych Baiba Braże określiła rosyjski atak jako "barbarzyński", zwracając uwagę na użycie pocisku balistycznego w pobliżu granicy Unii Europejskiej i NATO.
Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek - Rosja użyła hipersonicznego pocisku Oriesznik, który uderzył w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy.