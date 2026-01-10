Pilna sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołana w związku z użyciem przez Rosję pocisku balistycznego Oriesznik podczas ataku na Ukrainę, odbędzie się w poniedziałek. Poinformował o tym szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia złożyła Łotwa, która jest niestałym członkiem RB ONZ.

Jak podkreślił Sybiha, spotkanie ma dotyczyć "rażących naruszeń Karty Narodów Zjednoczonych". Łotewska minister spraw zagranicznych Baiba Braże określiła rosyjski atak jako "barbarzyński", zwracając uwagę na użycie pocisku balistycznego w pobliżu granicy Unii Europejskiej i NATO.

Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek - Rosja użyła hipersonicznego pocisku Oriesznik, który uderzył w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy. 

Moskwa tłumaczyła ostrzał rzekomym ukraińskim atakiem dronów na rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim pod koniec grudnia 2025 roku. Kijów stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom, podobnie jak większość państw NATO.

Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że użycie przez Rosję rakiety balistycznej średniego zasięgu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, zwłaszcza w rejonie granic UE i NATO, i wymaga zdecydowanej reakcji wspólnoty transatlantyckiej.

Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z piętnastu członków. Mocarstwa jądrowe: Chiny, Francja, Rosja, USA i Wielka Brytania są stałymi członkami tego gremium, natomiast pozostałe państwa - wybierane rotacyjnie z różnych kontynentów - pełnią tę funkcję tymczasowo, przez dwa lata.