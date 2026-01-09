Zakończyła się akcja ratunkowa w kopalni Polkowice-Sieroszowice na Dolnym Śląsku. Górnik został bezpiecznie uwolniony z maszyny i jest pod opieką lekarzy, jego stan jest dobry - poinformował w sobotę rano rzecznik KGHM Polska Artur Newecki.

Zdjęcie ilustracyjne / Maciej Kulczyński / PAP

Do zawału kamieni i skał na ładowarkę, w której znajdował się górnik, doszło w kopalni miedzi Polkowice-Sieroszowice w piątek po godz. 16.

W sobotę rano rzecznik KGHM Polska Miedź Artur Newecki poinformował, że akcja ratunkowa w kopalni się zakończyła.

"Pracownik został bezpiecznie uwolniony z maszyny i obecnie znajduje się pod opieką lekarzy. Jego stan jest dobry, a życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zgodnie z procedurami pracownik zostanie przewieziony do szpitala na obserwację" - napisał w przesłanym PAP komunikacie.

Dodał, że przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja.