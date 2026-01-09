Wrocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis zaprasza na wyjątkową wystawę "W cieniu gigantów: Titanic, Britannic, Olympic", która przybliża losy trzech słynnych liniowców przez pryzmat niezwykłej postaci – Violet Jessop. To stewardessa i pielęgniarka, która przeżyła katastrofy wszystkich tych statków.
- Hydropolis we Wrocławiu prezentuje wystawę "W cieniu gigantów", ukazującą losy trzech słynnych liniowców (Titanic, Britannic, Olympic) przez pryzmat Violet Jessop, która przeżyła katastrofy wszystkich tych statków.
- Ekspozycja łączy fakty historyczne z emocjami, prezentując m.in. oryginalne artefakty.
- Wystawa, dostępna do 15 kwietnia, pozwala poznać nie tylko historię statków, ale także atmosferę epoki i codzienne życie na ich pokładach.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
RMS Olympic, RMS Titanic i HMHS Britannic to jednostki, które zapisały się w historii żeglugi na początku XX wieku. Olympic, mimo kolizji z HMS Hawke w 1911 roku, służył aż do 1935 roku. Titanic zatonął w 1912 roku po zderzeniu z górą lodową, a Britannic - w 1916 roku na Morzu Egejskim, po wpłynięciu na niemiecką minę. Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszyła Violet Jessop.
"Jej osobista perspektywa staje się osią opowieści o epoce, która wierzyła w potęgę techniki i nieograniczone możliwości człowieka, a która brutalnie zderzyła się z realiami natury i wojny" - napisali organizatorzy wystawy w komunikacie prasowym.
Organizatorzy podkreślają, że ekspozycja łączy fakty historyczne z emocjonalnym doświadczeniem, pozwalając nie tylko poznać dzieje słynnych statków, ale także poczuć atmosferę życia i pracy na ich pokładach. Każdy z liniowców symbolizuje inny aspekt epoki: Olympic - sukces, nowoczesność i komfort, Titanic - tragedię i ludzką pychę, a Britannic - wojnę, służbę i poświęcenie.
Wystawę wzbogacają oryginalne artefakty z linii White Star Line, pochodzące z prywatnej kolekcji wrocławianina Krzysztofa Mędrali. Wśród około 350 eksponatów znajduje się m.in. panel boazeryjny z luksusowej kabiny Britannica, przez lata ukryty w irlandzkiej stodole. Jak podkreśla kolekcjoner, styl regencji, w jakim urządzono tę kabinę, był unikatowy na tle innych wnętrz statków.
Styl regencji, w którym była urządzona ta kabina, był absolutnie wyjątkowy - nie powtarzał się w żadnej innej kabinie, choć na statkach pojawiały się różne historyczne style, takie jak Empire czy Ludwik XV i XVI - powiedział kolekcjoner i członek British Titanic Society oraz Swiss Titanic Society.
Hydropolis, obchodzące niedawno 10-lecie działalności, to centrum edukacji ekologicznej, które łączy naukę, sztukę i nowoczesne technologie, opowiadając o wodzie i jej roli w przyrodzie oraz kulturze. Do tej pory odwiedziło je ponad 3 miliony osób z całego świata.
Wystawa będzie czynna do 15 kwietnia.