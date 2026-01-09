Wrocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis zaprasza na wyjątkową wystawę "W cieniu gigantów: Titanic, Britannic, Olympic", która przybliża losy trzech słynnych liniowców przez pryzmat niezwykłej postaci – Violet Jessop. To stewardessa i pielęgniarka, która przeżyła katastrofy wszystkich tych statków.

Wystawa „W cieniu gigantów” w Hydropolis: Titanic, Britannic, Olympic i losy Violet Jessop / mediadrumimages/The History Pr/Media Drum/Science Photo Library / East News

Hydropolis we Wrocławiu prezentuje wystawę "W cieniu gigantów", ukazującą losy trzech słynnych liniowców (Titanic, Britannic, Olympic) przez pryzmat Violet Jessop, która przeżyła katastrofy wszystkich tych statków.

Ekspozycja łączy fakty historyczne z emocjami, prezentując m.in. oryginalne artefakty.

Wystawa, dostępna do 15 kwietnia, pozwala poznać nie tylko historię statków, ale także atmosferę epoki i codzienne życie na ich pokładach.

RMS Olympic, RMS Titanic i HMHS Britannic to jednostki, które zapisały się w historii żeglugi na początku XX wieku. Olympic, mimo kolizji z HMS Hawke w 1911 roku, służył aż do 1935 roku. Titanic zatonął w 1912 roku po zderzeniu z górą lodową, a Britannic - w 1916 roku na Morzu Egejskim, po wpłynięciu na niemiecką minę. Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszyła Violet Jessop.

"Jej osobista perspektywa staje się osią opowieści o epoce, która wierzyła w potęgę techniki i nieograniczone możliwości człowieka, a która brutalnie zderzyła się z realiami natury i wojny" - napisali organizatorzy wystawy w komunikacie prasowym.

Organizatorzy podkreślają, że ekspozycja łączy fakty historyczne z emocjonalnym doświadczeniem, pozwalając nie tylko poznać dzieje słynnych statków, ale także poczuć atmosferę życia i pracy na ich pokładach. Każdy z liniowców symbolizuje inny aspekt epoki: Olympic - sukces, nowoczesność i komfort, Titanic - tragedię i ludzką pychę, a Britannic - wojnę, służbę i poświęcenie.

Fragment wystawy „W cieniu gigantów: Titanic, Britannic, Olympic” / Maciej Kulczyński / PAP

Fragment wystawy „W cieniu gigantów: Titanic, Britannic, Olympic” / Maciej Kulczyński / PAP

Fragment wystawy „W cieniu gigantów: Titanic, Britannic, Olympic” / Maciej Kulczyński / PAP

Ciekawe eksponaty na wystawie

Wystawę wzbogacają oryginalne artefakty z linii White Star Line, pochodzące z prywatnej kolekcji wrocławianina Krzysztofa Mędrali. Wśród około 350 eksponatów znajduje się m.in. panel boazeryjny z luksusowej kabiny Britannica, przez lata ukryty w irlandzkiej stodole. Jak podkreśla kolekcjoner, styl regencji, w jakim urządzono tę kabinę, był unikatowy na tle innych wnętrz statków.

Styl regencji, w którym była urządzona ta kabina, był absolutnie wyjątkowy - nie powtarzał się w żadnej innej kabinie, choć na statkach pojawiały się różne historyczne style, takie jak Empire czy Ludwik XV i XVI - powiedział kolekcjoner i członek British Titanic Society oraz Swiss Titanic Society.

Hydropolis, obchodzące niedawno 10-lecie działalności, to centrum edukacji ekologicznej, które łączy naukę, sztukę i nowoczesne technologie, opowiadając o wodzie i jej roli w przyrodzie oraz kulturze. Do tej pory odwiedziło je ponad 3 miliony osób z całego świata.

Wystawa będzie czynna do 15 kwietnia.