Dzisiaj naszym zadaniem i zadaniem nowego przewodniczącego będzie przygotowanie Polski 2050 do wyborów w 2027 r. – przekonywał w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Rafał Kasprzyk, poseł Polski 2050 i kandydat na przewodniczącego partii. Sobotnie wybory, w których wzięło udział pięcioro polityków, nie przyniosły ostatecznego rozstrzygnięcia. Dogrywka w najbliższy poniedziałek. Kasprzyk został zapytany, czy to już czas, aby premier Donald Tusk dał przedstawicielowi Polski 2050 stanowisko wicepremiera.

Wybory w 2027 r. i stanowisko wicepremiera. Kasprzyk o przyszłości Polski 2050 / Shutterstock/RMF FM/Piotr Mazur /

Wybory na nowego przewodniczącego Polski 2050 nie przyniosły rozstrzygnięcia i w poniedziałek odbędzie się druga tura między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a Pauliną Hennig-Kloską.

Głównym zadaniem partii i nowego lidera będzie przygotowanie Polski 2050 do wyborów w 2027 roku oraz budowa szerokiej koalicji demokratycznej - uważa polityk Polski 2050 Rafał Kasprzyk.

Kasprzyk liczy na szybkie powołanie przedstawiciela Polski 2050 na stanowisko wicepremiera, podkreślając konieczność skupienia się na ważnych ustawach społecznych.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wybory w 2027 r. i stanowisko wicepremiera. Kasprzyk o przyszłości Polski 2050

Dziękuję wszystkim kandydatom za fajną, merytoryczną kampanię - powiedział w rozmowie z Jakubem Rybskim poseł Polski 2050 Rafał Kasprzyk. Polityk otrzymał najniższe poparcie w sobotnim głosowaniu na nowego przewodniczącego swojej partii.

W drugiej turze zmierzą się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

Kasprzyk ma nadzieję, że przyszła liderka będzie realizować wszystkie swoje zamierzania, ale także czerpać z pomysłów konkurentki.

Polityk nie chciał zdradzić nam, na kogo będzie głosował. Jako pierwsi dowiedzą się tego w niedzielę ludzie z jego stronnictwa politycznego w regionach.

Wybory w 2027 r. i stanowisko wicepremiera. Kasprzyk o przyszłości Polski 2050 Piotr Mazur / RMF FM

Zadanie dla Polski 2050

Dzisiaj naszym zadaniem i zadaniem nowego przewodniczącego będzie przygotowanie Polski 2050 do wyborów w 2027 r. - uważa poseł.

Przede wszystkim z mojego punktu widzenia subiektywnego, jako członka partii i aktywnego polityka, jest wejście do Sejmu, ale również takie wejście, żeby stworzyć koalicję partii demokratycznych i nie dopuścić tej brunatnej koalicji, która gdzieś się tam już na horyzoncie tworzy - powiedział.

Rafał Kasprzyk wyobraża sobie taką koalicję, jaką Polska 2050 współtworzy teraz, dodając, że może ona zapewnić jeszcze więcej miejsc w Sejmie.

Gość RMF FM wskazał, że jego partia musi teraz skupić się na swoich postulatach z 2023 r. i wziąć pod uwagę głos z regionów. Nasi członkowie nie mogą się czuć niewysłuchani - przekonywał.

Spotkanie z Tuskiem i stanowisko wicepremiera

Rafał Kasprzyk powiedział, że nowa przewodnicząca Polski 2050 oczywiście spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Polityk nie umiał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego do tej pory nie doszło do spotkania szefa rządu i Katarzyna Pełczyńskiej-Nałęcz, mimo trwającego już dwa miesiące oczekiwania ze strony minister funduszy i polityki regionalnej.

Jakub Rybski spytał również, czy po zakończeniu drugiej tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050 premier zdecyduje się (zgodnie z umową koalicyjną) mianować na stanowisko wicepremiera polityka tej partii?

Nie umiem odpowiedzieć. Liczę na to, że stanie się to szybko, bo niepotrzebna jest dyskusja i roztrząsanie tego problemu stołkowego, bo są ważne rzeczy do załatwienia dla mieszkańców, dla ludzi - odpowiedział Kasprzyk. Wśród takich spraw wymienił ustawę o dofinansowaniu samorządów, na których terenie leżą parki narodowe czy rezerwaty, a także ustawę o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami.