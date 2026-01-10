Wielki sukces akcji "Mrozy" zorganizowanej w krakowskim schronisku dla zwierząt. Aż 36 psów znalazło dziś swoje domy tymczasowe. To zwierzęta, które nie zmieszczą się w zamkniętym pawilonie.

Akcja wydawania psów do tymczasowej adopcji w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. / Łukasz Gągulski / PAP

Kilka dni temu Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej w Krakowie poinformowało w mediach społecznościowych, że szuka około 30 domów tymczasowych dla zwierząt na czas największych mrozów. Schronisko nie jest w stanie zapewnić miejsca wszystkim podopiecznym w zamkniętym pawilonie. Na co dzień część psów mieszka w zewnętrznych boksach.

"Prosimy o zgłaszanie się osób mieszkających w Krakowie, które mają możliwość przygarnięcia zwierzęcia na minimum 2 tygodnie. Nie ukrywamy, że zależy nam, aby opiekun miał doświadczenie z psami" - apelowało Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Długa kolejka w schronisku

Po zwierzęta można się było zgłaszać w sobotę (10 stycznia) od godz. 10.

Od rana przy Rybnej ustawiła się kolejka chętnych do tymczasowego zaadaptowania psa.

"To był dzień pełen wzruszeń, nadziei i dobra, które unosiło się w powietrzu przy każdym spotkaniu człowieka z psem. Z ogromną radością i wdzięcznością możemy powiedzieć, że aż 36 psów znalazło dziś swoje domy tymczasowe" - ogłosiło wieczorem na Facebooku KTOZ.

"Wśród tych szczęśliwców znalazło się aż 8 piesków wymagających opieki weterynaryjnej i dalszych kontroli. Według dzisiejszych deklaracji jutro dołączą do nich kolejne 3" - podkreślają pracownicy schroniska.

KTOZ zwraca uwagę, że wciąż wiele psów czeka na domy tymczasowe. "Zachęcamy z całego serca do zaglądania do pobliskich schronisk, przytulisk i fundacji. Być może właśnie teraz ktoś tam bardzo czeka na Waszą pomoc" - podkreślają pracownicy krakowskiego schroniska.