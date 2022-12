Mieszkanki Wrocławia, będące po 36 tygodniu ciąży, mogą do 16 grudnia bezpłatnie wypożyczyć bezprzewodowe urządzenia do badania KTG. Ze względu na duże zainteresowanie programem miasto pięciokrotnie zwiększyło liczbę dostępnego sprzętu.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Mobilne KTG to urządzenie, które umożliwia przyszłym mamom wykonywanie badań samodzielnie w domu. Wyniki badania pomagają ocenić stan zdrowia płodu - monitorują zarówno czynność serca płodu, jak również czynność skurczową macicy kobiety. Dodatkowo pozwalają również w porę wykryć stany niedotlenienia dziecka oraz występowanie wad serca.

Program badania dla kobiet w ciąży przy użyciu mobilnego KTG stworzyliśmy z myślą o uzupełnieniu polityki prorodzinnej miasta, którą prowadzimy również z Działem ds. Smart City Wrocław. Był to ważny krok w zakresie kompleksowej opieki i ochrony kobiet w ciąży i cieszę się, że go wykonaliśmy. Urządzenia stały się kluczowym elementem domowej diagnostyki stanu zdrowia matek i ich dzieci i chciałbym, żeby ten trend został utrzymany. Stąd zwiększamy liczbę dostępnych urządzeń - wskazał Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Już w 2020 i 2021 roku Wrocław przeprowadził 2 projekty pilotażowe, w których wzięło udział 120 kobiet. Wykonano wtedy ponad 800 badań, podczas których sprawdzano m.in.: częstotliwość akcji serca płodu, puls matki, skurcze mięśnia macicy oraz ruchy dziecka o każdej porze dnia i nocy.

Cieszymy się z tak dużego zainteresowania programem. Mam nadzieję, że dzięki znacznemu zwiększeniu liczby urządzeń KTG jeszcze więcej wrocławianek będzie mogła z nich skorzystać - powiedział Robert Bednarski Dyrektor ds. SmartCity w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki UMW.

Kto może wziąć udział w programie?

Do programu mogą zgłaszać się mieszkanki Wrocławia od 36 tygodnia ciąży pojedynczej, będące pod stałą opieką lekarza ginekologa lub położnej.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu +48 22 308 03 00, w godzinach od 8:00 do 16:00 i na bieżąco weryfikowane przez personel ginekologiczno-położniczy.

Przyszła mama zakwalifikowana do programu otrzymuje kod, który umożliwia jej bezpłatne zamówienie dostawy urządzenia kurierem, a także bezpłatne korzystanie z usługi telemedycznej.

Kobiety, które chcą wziąć udział w programie muszą posiadać urządzenie mobilne z dostępem do internetu, a także zainstalowaną bezpłatną aplikacją medyczną Carebits. "Aplikacja służy do zdalnego wykonywania badań kardiotokograficznych (KTG) w każdym miejscu, w którym przebywa przyszła mama oraz przesyłania ich zapisów do Centrum Monitoringu Położniczego obsługiwanego przez personel medyczny" - wyjaśniają władze miasta.

Centrum działa w trybie 24h/7, a w przypadku nieprawidłowości w zapisie bezzwłocznie kontaktuje się z przyszłą mamą. Każdorazowo po poprawnie przeprowadzonym badaniu jego wynik udostępniony jest w aplikacji oraz przekazany w wiadomości mailowej i SMS-owej. Uczestniczki programu mogą wykonać nieograniczoną ilość badań w ciągu doby.