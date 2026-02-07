Zmienia się stosunek Polaków do innych narodów. Najnowsze badanie IBRiS ujawnia, że sympatia do Amerykanów gwałtownie spadła, ale własną nację oceniamy bardzo pozytywnie

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przeczytaj cały artykuł, aby dowiedzieć się jak Polacy oceniają różne narody.

Polacy najlepiej oceniają Polaków

Z najnowszego badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych wynika, że Polacy niezmiennie postrzegają siebie w bardzo pozytywnym świetle - spośród różnych nacji najlepiej oceniamy samych siebie. Aż 79 procent respondentów ocenia swój naród pozytywnie, z czego 41 procent wyraża tę opinię zdecydowanie, a 38 procent raczej pozytywnie. Jedynie 4 procent badanych deklaruje negatywny stosunek do Polaków, a 17 procent pozostaje obojętnych.

W porównaniu z wynikami z 2023 roku widać jednak pewien spadek entuzjazmu - wtedy aż 87 procent Polaków oceniało siebie pozytywnie, a tylko 3 procent negatywnie. Obojętność wobec własnej nacji wzrosła z 10 do 17 procent.

Kto w czołówce?

Poza własnym narodem, Polacy najcieplej odnoszą się do swoich sąsiadów - Czechów i Słowaków. 65 procent badanych pozytywnie ocenia Czechów, a 63 procent Słowaków. Zaledwie 2-3 procent deklaruje wobec nich niechęć, a około jednej trzeciej pozostaje obojętna.

Wysokie notowania mają także mieszkańcy krajów skandynawskich i Japonii. Duńczycy, Japończycy, Finowie, Szwedzi, a także Finowie otrzymują od 59 do 60 procent pozytywnych ocen. Brytyjczycy i Francuzi cieszą się sympatią odpowiednio 52 i 51 procent respondentów.

Spadająca sympatia do Amerykanów

Jednym z najbardziej zaskakujących wyników badania jest gwałtowny spadek sympatii wobec Amerykanów. W 2023 roku aż 72 procent Polaków oceniało ich pozytywnie, a tylko 2 procent negatywnie. Obecnie pozytywnie wypowiada się o nich już tylko 49 procent ankietowanych, a negatywnie aż 11 procent. 41 procent deklaruje obojętność.

Eksperci wskazują, że taki rozkład odpowiedzi może świadczyć o osłabieniu jednoznacznie proamerykańskich nastrojów i przejściu w stronę bardziej zdystansowanych ocen. Amerykanie spadli w rankingu sympatii z drugiego miejsca na jedenaste.



Rosjanie na końcu rankingu, rośnie nieufność wobec Ukraińców

Najgorsze notowania wśród Polaków mają Rosjanie - aż 57 procent badanych deklaruje wobec nich niechęć, a tylko 18 procent pozytywne nastawienie. Obojętność wobec Rosjan wyraża 26 procent respondentów. Negatywne nastawienie wobec Rosjan utrzymuje się na podobnym, wysokim poziomie jak w 2023 roku.

Wyraźnie pogorszyły się także nastroje wobec Ukraińców. Odsetek ocen negatywnych wzrósł z 20 do 27 procent, a pozytywnych spadł z 53 do 46 procent. Zdaniem autorów badania może to odzwierciedlać narastające zmęczenie tematem wojny i jej długofalowymi skutkami.



Zmiany w postrzeganiu innych narodów

W badaniu zauważalny jest także spadek sympatii wobec Żydów - pozytywne oceny spadły z 39 do 24 procent, a negatywne wzrosły z 20 do 30 procent. Z kolei w przypadku Arabów widać poprawę nastrojów: pozytywne oceny wzrosły z 23 do 30 procent, a negatywne spadły z 41 do 25 procent.

Ciekawą zmianę odnotowano również w stosunku do Chińczyków. Odsetek pozytywnych ocen wzrósł z 30 do 41 procent, a negatywnych spadł. "Jednocześnie, aż połowa badanych deklaruje wobec tej narodowości postawę obojętną, co sugeruje, że Chiny coraz częściej postrzegane są przez Polaków nie w kategoriach emocjonalnych, lecz jako istotny gracz gospodarczy i polityczny" - zaznaczono.

"Porównując wyniki z 2023 i 2026 roku zauważamy, że sympatie narodowościowe Polaków przestają być trwałe i oczywiste. Coraz częściej stają się zależne od bieżących wydarzeń politycznych oraz narracji obecnych w debacie publicznej" - wskazano.



Jak wykonano badanie?

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 30-31 stycznia 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1067 dorosłych Polaków, metodą CATI (wywiad telefoniczny). Poprzednią edycje badania przeprowadzono 27-28 października 2023 r. na próbie 1100 dorosłych Polaków.