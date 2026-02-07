Jedna szklanka soku do śniadania, kartonik po szkole czy energetyzujący koktajl po treningu – dla wielu z nas soki to codzienność. Ale czy faktycznie są tak zdrowe, jak się powszechnie uważa? Sprawdzamy, które soki warto pić i dlaczego nie należy przesadzać z ich ilością.

/ Shutterstock

Soki 100% bez dodatku cukru to bomba witamin i przeciwutleniaczy.

Ale pamiętaj - wszystko z umiarem!

Chcesz wiedzieć, które soki i w jakich dawkach naprawdę warto pić? Sprawdź cały artykuł!

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Soki owocowe i warzywne od lat królują na naszych stołach. Dla jednych to obowiązkowy element śniadania, dla innych szybka przekąska lub sposób na uzupełnienie witamin. W sklepach półki uginają się od dziesiątek smaków i marek, a producenci prześcigają się w zapewnieniach o niezwykłych korzyściach zdrowotnych płynących z regularnego picia soków.

Ale czy sok rzeczywiście może być częścią zdrowej diety? Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Owszem, soki - szczególnie te 100-procentowe, bez dodatku cukru - są źródłem witamin, potasu, magnezu czy przeciwutleniaczy.

Jednak eksperci ostrzegają: nadmiar może być szkodliwy!

Witaminy i polifenole - co dobrego znajdziemy w soku?

Soki owocowe i warzywne są bogate w bioaktywne polifenole - mikroskładniki roślinne, które działają jak tarcza ochronna naszego organizmu. Pomagają w walce ze stresem oksydacyjnym, stanami zapalnymi, a także zmniejszają ryzyko chorób przewlekłych. Dostarczają też cennych witamin i minerałów, takich jak witamina C, potas czy magnez.

Jednak to, co jest ich zaletą, może okazać się też wadą. Przetwarzanie owoców i warzyw na soki uwalnia naturalne cukry, które w nadmiarze szkodzą zębom i mogą prowadzić do nadwagi czy cukrzycy. Brakuje też błonnika, który obecny jest w całych owocach i warzywach, a który ma kluczowe znaczenie dla zdrowia układu trawiennego.

Soki cytrusowe - energia i odporność w jednej szklance

Sok pomarańczowy to klasyka śniadaniowego stołu. Zawiera sporą dawkę witaminy C, wspierającej odporność, oraz działa jak naturalny przeciwutleniacz. Najnowsze badania pokazują, że regularne picie soku pomarańczowego może łagodzić stany zapalne i pomagać w kontroli ciśnienia krwi.

Podobnie korzystnie działa sok z cytryny - spożywany przed posiłkami wspomaga trawienie i pomaga w walce z nadciśnieniem. Ale uwaga! Korzyści te zanikają, gdy przekroczymy dawkę 500 ml dziennie, a ryzyko związane z nadmiarem cukru rośnie.

Granat - król polifenoli

Sok z granatu to prawdziwy superfood wśród soków owocowych. Dzięki wysokiej zawartości polifenoli działa jak silny przeciwutleniacz, wspierając serce i układ krążenia. Najlepsze efekty uzyskamy, sięgając po 100-procentowy, czysty sok - ale nie więcej niż 200 ml dziennie. Większa ilość to już nadmiar cukru, bez dodatkowych korzyści zdrowotnych.

Burak - warzywny sprzymierzeniec zdrowia

Sok z buraka to hit wśród sportowców i osób walczących z nadciśnieniem. Buraki są bogate w nieorganiczne azotany, które przekształcają się w tlenek azotu, rozluźniający naczynia krwionośne. Szczególnie wyraźne efekty obserwuje się u kobiet po menopauzie i u osób z wysokim ciśnieniem. Co ważne, sok z buraka ma niższą zawartość cukru niż większość soków owocowych, więc można go pić nawet do 500 ml dziennie.

Żurawina - naturalna ochrona przed infekcjami

Sok żurawinowy od lat poleca się osobom, które często cierpią na infekcje dróg moczowych. To zasługa proantocyjanidyn, które utrudniają bakteriom osadzanie się na ścianach pęcherza. Badania mówią jasno: produkty z żurawiny mogą zmniejszyć ryzyko infekcji nawet o 30 procent! Pamiętajmy jednak, by wybierać soki 100-procentowe, bez dodatku cukru.

Śliwka - ratunek dla układu trawiennego

Śliwki to sprawdzony sposób na zaparcia - i to nie tylko w formie owoców, ale też soku. Sok śliwkowy zawiera jednak sporo naturalnych cukrów, więc nie powinno się pić więcej niż 150 ml dziennie. Najlepsze efekty daje połączenie soku i całych owoców.

Jagody - małe owoce, wielka moc

Jagody to prawdziwa bomba witaminowa! Są źródłem witamin C i K, błonnika, manganu i silnych przeciwutleniaczy. Regularne spożywanie jagód - także w formie soku - wspiera serce, mózg i metabolizm. Jednak najwięcej korzyści przynoszą całe owoce. Sok jagodowy daje krótkoterminowe wsparcie dla naczyń krwionośnych i funkcji poznawczych.

Umiar przede wszystkim - ile soku to zdrowa dawka?

Eksperci zgodnie podkreślają, że żaden sok nie zastąpi całych owoców i warzyw. Soki powinny być jedynie uzupełnieniem zrównoważonej diety. Zalecana ilość to jedna mała szklanka (ok. 150 ml) dziennie - taka porcja pozwala czerpać korzyści zdrowotne, nie narażając się na nadmiar cukru.

Podsumowanie – co warto zapamiętać?