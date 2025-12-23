93 zgłoszenia firm oferujących technologie bezzałogowe trafiły do Ministerstwa Obrony Narodowej za pomocą specjalnych formularzy internetowych - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Wojskowi oceniają to jako duże zainteresowanie tą formą współpracy przemysłu obronnego z resortem.

Kilka projektów trafi do polskich żołnierzy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

93 firmy zgłosiły swoje technologie bezzałogowe do MON przez specjalne formularze internetowe.

Wojsko ocenia to jako duże zainteresowanie współpracą przemysłu z resortem obrony.

Do testów poligonowych skierowano kilkanaście rozwiązań spośród przesłanych ofert.

Kilka projektów już teraz ma trafić do żołnierzy, w tym co najmniej jeden oparty w całości na polskich technologiach i komponentach.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Armia, zasłaniając się kwestiami bezpieczeństwa, nie chce ujawniać konkretnych liczb. Podaje natomiast, że jeśli chodzi o te oferty, do testów na poligonach skierowano kilkanaście rozwiązań.

Już teraz wiadomo, że kilka projektów trafi do żołnierzy. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, co najmniej jeden z nich to całkowicie polska technologia z wykorzystaniem polskich komponentów.

Teraz największe zainteresowanie naszych sił zbrojnych stanowi sprzęt szkoleniowy. Wśród zamawianego sprzętu jest też zbieranie ofert na systemy elektro-optyczne, montowane na karabinkach i karabinach, które mają wspomagać zestrzeliwanie dronów.

Warto dodać, że wojsko uruchamiając internetowe aplikacje do współpracy z przemysłem obronnym w kwestii bezzałogowców, na tym etapie nie jest zainteresowane pomysłami rozwiązań technologicznymi, a szuka konkretnych produktów.

Nowe przepisy pozwalają na ich zakup w oparciu o uproszczone procedury.

