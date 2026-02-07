Trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku pożaru butli gazowej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Karkowo w powiecie stargardzkim w Zachodniopomorskiem. Do zdarzenia doszło w sobotę rano.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę rano ok. godz. 7:30 strażacy zostali wezwani do pożaru butli gazowej w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Karkowo.

Przed przyjazdem straży pożarnej z tego budynku ewakuowało się pięć osób. Natomiast po dojeździe strażacy ewakuowali dwanaście osób.

W wyniku tego zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane i zabrane do szpitala.

Sytuacja została już opanowana.