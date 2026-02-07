Od lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie 800 plus na kolejny okres rozliczeniowy. Nowe zasady i terminy mają zapewnić ciągłość wypłat oraz uprościć procedurę uzyskania wsparcia.

Ruszył nabór wniosków o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Nowy okres świadczeniowy - kluczowe daty i zasady

Program "Rodzina 800 plus" to jedno z najważniejszych świadczeń wspierających polskie rodziny. Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać już od lutego.

Kluczowe jest, by zrobić to do 30 kwietnia - tylko wtedy rodzic lub opiekun ma gwarancję, że nie dojdzie do przerwy w wypłacie świadczenia, a pieniądze trafią na konto najpóźniej do 30 czerwca.

Wnioski tylko elektronicznie - jak i gdzie je złożyć?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Dostępnych jest kilka wygodnych kanałów:

- aplikacja mZUS na urządzenia mobilne (smartfony, tablety),

- platforma eZUS,

- bankowość elektroniczna,

- portal Emp@tia.

Każda z tych opcji umożliwia szybkie i bezpieczne złożenie wniosku bez konieczności wychodzenia z domu. Co ważne, osoby, które korzystały już z programu w poprzednich latach, mogą liczyć na automatyczne uzupełnienie danych w aplikacji mZUS lub na platformie eZUS. Wystarczy sprawdzić poprawność informacji i w razie potrzeby je zaktualizować.



Pieniądze z programu są wypłacane bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Dla kogo 800 plus?

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Według danych ZUS od 1 lutego 2026 r. wpłynęło 4 mln 869 tys. wniosków o świadczenie na ponad 7 mln 415 tys. dzieci.



Zmiany od lutego

ZUS 31 stycznia wstrzymał wypłatę 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby mogli oni zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego muszą złożyć nowy wniosek na okres świadczeniowy 2025/2026. We wniosku trzeba podać obowiązkowy numer PESEL wnioskodawcy i dziecka, wskazać dane o przekroczeniu granicy, potwierdzić legalność pobytu w Polsce, potwierdzić spełnienie warunku aktywności zawodowej i złożyć oświadczenie, że dziecko uczęszcza w Polsce do szkoły lub przedszkola.