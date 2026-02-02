Rozpoczęło się głosowanie w prestiżowym plebiscycie na Europejskie Drzewo Roku. Polskę reprezentuje 110-letni wiąz szypułkowy z Szydłowca na Mazowszu, znany jako "krzywe drzewo". Swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu pochyleniu nad fosą otaczającą wyspę z zamkiem Szydłowieckich i Radziwiłłów. W ubiegłym roku drzewo to zwyciężyło w krajowym konkursie Drzewo Roku.

Wiąz z Szydłowca polskim kandydatem w konkursie na Europejskie Drzewo Roku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

110-letni wiąz szypułkowy z Szydłowca reprezentuje Polskę w konkursie na Europejskie Drzewo Roku.

Zwycięzca zostanie ogłoszony 24 marca w Parlamencie Europejskim, a głosy są przeliczane proporcjonalnie do liczby ludności każdego kraju.

Inicjatywę w Polsce koordynuje Klub Gaja.

Głosowanie potrwa do 22 lutego do godziny 16:00 i odbywa się na stronie treeoftheyear.org .

Każdy uczestnik może oddać głos tylko raz ze swojego adresu e-mail, wybierając dwa spośród 12 finalistów - zwycięzców konkursów krajowych z całej Europy. Nowością w tegorocznej edycji jest system punktacji, który przelicza głosy proporcjonalnie do liczby ludności danego kraju, co ma zapewnić równe szanse wszystkim uczestnikom.

Wśród konkurentów polskiego wiązu znalazły się drzewa z Chorwacji, Czech, Francji, Holandii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Zwycięzca zostanie ogłoszony 24 marca podczas ceremonii w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Zdjęciem wiązu z Szydłowca podzieliło się m.in. Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek.

Udział w finale ratował niektóre drzewa od wycinki

Jak podkreśla Jacek Bożek, lider Klubu Gaja - organizacji koordynującej konkurs w Polsce - plebiscyt nie tylko promuje drzewa, ale także przyczynia się do ich ochrony, a polscy kandydaci wielokrotnie stawali się ambasadorami rodzimej przyrody.

Budowanie kapitału społecznego wokół drzew od wielu lat jest celem konkursu. Nie tylko je promuje, ale wielokrotnie dzięki udziałowi w finale ratował niektóre z nich przed wycinką - podkreślił.

Europejskie Drzewo Roku to konkurs z 16-letnią tradycją, organizowany przez Environmental Partnership Association z siedzibą w Brukseli. W 2017 roku zwyciężył dąb Józef z Wiśniowej, a w ostatnich latach polskie drzewa regularnie zdobywały główne nagrody, m.in. dąb Dunin z Białowieży, dąb Fabrykant z Łodzi, buk Serce Ogrodu z Arboretum w Wojsławicach i buk "Serce Wzgórz Dalkowskich" z Dolnego Śląska.