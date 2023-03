​Jedna trzecia z tysiąca pięciuset pracowników, którzy stracą pracę w fabryce autobusów Volvo we Wrocławiu może liczyć na zatrudnienie przez nowego inwestora. Tak wynika z informacji przekazanych przez firmę Volvo, która wczoraj (16.03) ogłosiła decyzję o zamknięciu swojego wrocławskiego zakładu.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

W czwartek (16.03) firma Volvo Buses poinformowała o stopniowym wygaszeniu i zamknięciu swojej fabryki autobusów we Wrocławiu w 2024 roku.

Powodem zamknięcia wrocławskiej fabryki autobusów ma być zmiana modelu biznesowego. Jak podała spółka Volvo Autobusy - działalność w Europie od lat przynosi jej straty.

Poinformowano, że spółka skoncentruje swoją działalność na produkcji podwozi, a wraz z zewnętrznymi producentami nadwozi zaoferuje klientom w Europie pełną gamę autobusów miejskich i międzymiastowych oraz autokarów dla segmentu premium.

1,5 tys. pracowników

Firma Volvo podpisała już list intencyjny w sprawie sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu na rzecz Vargas Holding. Ma on zaoferować zatrudnienie części pracowników koncernu.

Jak poinformował Tomasz Stankiewicz, starszy wiceprezes regionu Europa Volvo Autobusy - na pracę u nowego inwestora może liczyć około 500 pracowników z liczącej 1,5 tys. osób załogi.

Jeżeli chodzi o innych pracowników, będziemy zapewniać im jak najlepsze wsparcie w poszukiwaniu nowych miejsc pracy. I oczywiście wsparcie, pakiet socjalny, o którym będziemy rozmawiać ze związkami zawodowymi - powiedział Stankiewicz.

Produkcja autobusów firmy Volvo we Wrocławiu ma trwać do pierwszego kwartału przyszłego roku.



Mamy tylko tyle, że rok dłużej możemy tu pracować. Miejmy nadzieję, że dobrze się z nami pożegnają i będą jakieś dobre odprawy. Pracuję tu 25 lat. Żal, ale co zrobić. My nie decydujemy, jesteśmy tylko pracownikami - mówi jeden z pracowników, którego czeka zwolnienie.