W czwartek przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie rozpoczął się proces odwoławczy byłego nauczyciela wychowania fizycznego i trenera lekkoatletyki z Sanoka, oskarżonego o molestowanie uczennic poniżej 15. roku życia oraz nagrywanie ich ukrytą kamerą w szkolnej szatni. Sprawa od początku budzi ogromne emocje w lokalnej społeczności.
Został on oskarżony o molestowanie uczennic poniżej 15. roku życia oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek.
Ryszard D. usłyszał łącznie sześć zarzutów. Pięć z nich dotyczyło doprowadzenia małoletnich dziewczynek do innych czynności seksualnych, w tym wielokrotnego molestowania podczas lekcji wychowania fizycznego i treningów w latach 2015-2019. Według prokuratury, mężczyzna miał pod pozorem przyjacielskiego obejmowania dotykać piersi i pośladków uczennic.
Dodatkowo, Ryszard D. został oskarżony o naruszenie intymności seksualnej poprzez nagrywanie przebierających się dziewczynek w szatni za pomocą ukrytej kamery. Jak wynika z ustaleń śledczych, kamera była schowana w kartonowym pudełku.
Sprawa wyszła na jaw, gdy podczas zajęć lekkoatletycznych dwie 12-letnie uczennice zostały poproszone przez trenera o przymierzenie nowych strojów na zawody na gołe ciało.
Jedna z dziewczynek zauważyła w kantorku kartonowe pudełko z dziurą, z której wystawała ukryta kamerka. Przerażone uczennice poinformowały o tym nauczyciela, który zaprzeczył, że nagrywał cokolwiek. Ostatecznie dzieci opowiedziały o wszystkim rodzicom, którzy zawiadomili policję.
W toku śledztwa zabezpieczono elektroniczne przedmioty należące do trenera, które zostały poddane analizie biegłych. Ryszard D. został zatrzymany 5 marca 2024 roku podczas zajęć w szkole. Od tego czasu przebywa w areszcie.
Sąd Okręgowy w Krośnie uznał Ryszarda D. winnym seksualnego wykorzystania trzech małoletnich dziewczynek i skazał go na łączną karę czterech lat pozbawienia wolności. Jednocześnie sąd orzekł dziesięcioletni zakaz pracy z dziećmi oraz kontaktowania się z pokrzywdzonymi, a także nakazał wypłatę zadośćuczynienia finansowego.
Oskarżony został uniewinniony od zarzutów wobec dwóch innych pokrzywdzonych. Zarówno prokuratura, jak i obrońca oskarżonego złożyli apelację od wyroku.
Prokurator Paweł Kędzierski poinformował, że prokuratura domaga się zmiany kwalifikacji prawnej czynów oraz kwestionuje ustalenia sądu w zakresie zarzutów, od których Ryszard D. został uniewinniony.
Z kolei obrończyni oskarżonego, mecenas Ewa Kubit, przekazała, że jej klient przyznał się jedynie do instalacji kamery, ale – jak twierdzi – "odstąpił od rejestracji obrazu" i wyraził skruchę. Do pozostałych zarzutów się nie przyznaje.
Ze względu na dobro małoletnich pokrzywdzonych, jawność rozprawy została wyłączona.
Prokuratura nie ujawnia też szczegółów dotyczących czynów oskarżonego.
Proces odwoławczy trwa.