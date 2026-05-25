Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Katarzynie K., nauczycielce z Wadowic (woj. małopolskie). Kobieta miała przez blisko półtora roku wykorzystywać seksualnie małoletniego ucznia. Oskarżona nie przyznaje się do winy. Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Wadowicach.

Wadowicka prokuratura oskarżyła Katarzynę K. o wykorzystywanie przez blisko półtora roku małoletniego ucznia – podała krakowska prokuratura okręgowa.

Według ustaleń śledczych, do przestępstw miało dochodzić w latach 2021-2023. Katarzyna K. została oskarżona o dwa czyny.

Pierwszy zarzut dotyczy wykorzystywania seksualnego ucznia, który nie ukończył jeszcze 15 lat.

Drugi związany jest z nadużyciem zaufania już po osiągnięciu przez chłopca tego wieku. Jak poinformował rzecznik krakowskiej prokuratury Tomasz Waszczuk, oskarżona nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. "W złożonych wyjaśnieniach zaprzeczyła jakiemukolwiek intymnemu charakterowi jej relacji z uczniem" - podkreślił rzecznik.





Środki zapobiegawcze i zawieszenie w pracy

Po ujawnieniu sprawy wobec nauczycielki zastosowano środki zapobiegawcze. Prokuratura zdecydowała o poręczeniu majątkowym w wysokości 20 tysięcy złotych oraz o objęciu Katarzyny K. dozorem policyjnym.

Kobieta nie może kontaktować się z pokrzywdzonym ani z jego rodziną. Została również zawieszona w wykonywaniu zawodu nauczyciela.



Oskarżona nauczycielka stanie przed Sądem Rejonowym w Wadowicach. Jeśli zarzuty się potwierdzą, grożą jej poważne konsekwencje prawne. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter szczególnie delikatny ze względu na dobro małoletniego pokrzywdzonego.





