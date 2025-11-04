Urząd Miasta Wrocławia złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z plakatem promującym Marsz Polaków, który ma odbyć się 11 listopada. Według urzędników, grafika nawiązuje do hitlerowskiej propagandy i może stanowić publiczne propagowanie faszystowskiego ustroju państwa oraz nawoływanie do nienawiści.

/ Shutterstock

Urząd Miasta Wrocławia złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie plakatu promującego Marsz Polaków.

Plakat promuje wydarzenie organizowane przez środowiska nacjonalistyczne.

Grafika wykorzystuje motywy z hitlerowskiego plakatu propagandowego z okresu II wojny światowej.

Urzędnicy wskazują na możliwość propagowania faszyzmu i nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym i wyznaniowym.

Według urzędników grafika może stanowić publiczne propagowanie faszystowskiego ustroju państwa oraz nawoływanie do nienawiści.

Kontrowersyjna grafika

Plakat, który wzbudził kontrowersje, promuje wydarzenie organizowane przez środowiska określające się jako nacjonalistyczne. Na grafice widnieje mężczyzna trzymający sztandar z logo organizacji White Front Poland oraz hasło "Dawaj z nami nacjonalistami!". Urzędnicy podkreślają, że plakat bezpośrednio nawiązuje do hitlerowskiej propagandy z okresu II wojny światowej, wykorzystując motywy z plakatu autorstwa Ludwiga Hohlweina, współpracownika Josepha Goebbelsa.

Marsz Polaków zaplanowano na 11 listopada we Wrocławiu. Oficjalnym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Polak w Polsce Gospodarzem. Kontrowersyjny plakat został opublikowany na portalu wPrawo.pl pod oficjalnym plakatem promującym marsz. Sprawą zajmuje się obecnie prokuratura, która ma ocenić, czy doszło do złamania prawa.