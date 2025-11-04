Działkę sprzedał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Gospodarz Popołudniowej rozmowy Marek Tejchman wskazywał, że spółka CPK alarmowała KOWR o problemach, ale instytucja nie zrobiła nic.

Sprawa działalności KOWR-u, nie tylko w czasach PiS-u (...), musi zostać wyjaśniona. Jedno jest pewne: ważna działka została sprzedana - powiedział Krzysztof Śmiszek.

Pytany, czy szefem KOWR-u powinien być polityk, stwierdził, że "im więcej profesjonalizmu, im mniej polityki, tym lepiej".

Kryzys w wymiarze sprawiedliwości

Jednym z tematów Popołudniowej rozmowy w RMF FM był impas w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Krzysztof Śmiszek zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego i jego obozu politycznego, który sprzeciwia się pomysłom naprawczym wysuwanym przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, pytając, jaki jest ich pomysł na rozwiązanie problemu?