"Do tej pory widzę tylko narzekanie i walcowanie tych pomysłów, a nie widzę konkretnych rozwiązań" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący Nowej Lewicy i były wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Polityk podsumował tymi słowami spór dot. zaradzenia trudnej sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości. Jego zdaniem ministrowie obecnej władzy proponują konkretne rozwiązania, ale opozycja, w tym prezydent, nie chcą współpracować. Śmiszek zwrócił się do Karola Nawrockiego, żeby ten przedstawił swój projekt ustawy naprawczej.

Afera wokół sprzedaży działki przez KOWR

PiS robi wszystko, żeby odwrócić kota ogonem i zabełtać w tej mętnej wodzie - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Śmiszek, tłumacząc postawę Prawa i Sprawiedliwości wobec sprawy sprzedaży prywatnemu podmiotowi po zaniżonej cenie działki, przez którą przebiegać ma linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Stało się to w czasie dwóch tygodni rządów PiS-u w 2023 r.

Cztery dymisje w KOWR pokłosiem afery z działką pod CPK

Działkę sprzedał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Gospodarz Popołudniowej rozmowy Marek Tejchman wskazywał, że spółka CPK alarmowała KOWR o problemach, ale instytucja nie zrobiła nic.

Sprawa działalności KOWR-u, nie tylko w czasach PiS-u (...), musi zostać wyjaśniona. Jedno jest pewne: ważna działka została sprzedana - powiedział Krzysztof Śmiszek.

Pytany, czy szefem KOWR-u powinien być polityk, stwierdził, że "im więcej profesjonalizmu, im mniej polityki, tym lepiej".

Kryzys w wymiarze sprawiedliwości

Jednym z tematów Popołudniowej rozmowy w RMF FM był impas w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Krzysztof Śmiszek zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego i jego obozu politycznego, który sprzeciwia się pomysłom naprawczym wysuwanym przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, pytając, jaki jest ich pomysł na rozwiązanie problemu?

Pomysł demokratycznej koalicji jest taki, żeby przywrócić stan konstytucyjności w polskich sądach i w tej procedurze (powoływania sędziów - red.). Jeżeli komuś się to nie podoba, to możemy albo usłyszeć głos pana prezydenta podczas posiedzeń komisji sejmowych, albo niech zorganizuje jakieś wydarzenie, albo przedstawi swój projekt ustawy - wskazał Śmiszek.

Minister Bodnar, minister Żurek proponują konkretne rozwiązania. Jeśli się komuś to nie podoba, niech zaproponuje coś lepszego, ale do tej pory widzę tylko narzekanie i walcowanie tych pomysłów, a nie widzę konkretnych rozwiązań - dodał były wiceminister sprawiedliwości.

Lewica dogadała się z PSL-em w sprawie dwóch ważnych ustaw?

Czy Lewica zawarła polityczne porozumienie z Polskim Stronnictwem Ludowym w sprawie dwóch ważnych projektów? Lewica miałaby poprzeć starania PSL-u o zniesienie dwukadencyjności w samorządach, a w zamian za to PSL wycofa swój sprzeciw wobec jakiegoś rodzaju uregulowania kwestii związków partnerskich?

Absolutnie, nie było żadnych rozmów. (...) To są informacje z pierwszej ręki - powiedział wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Jako Lewica jesteśmy jeszcze przed dyskusją ostateczną na temat dwukadencyjności. Są w naszej partii głosy "za" i głosy "przeciw" - przyznał polityk.

Marek Tejchman spytał swojego gościa, czy status osoby najbliższej zamiast związku partnerskiego to kompromis posunięty o krok za daleko? Nie lubię używać sformułowania "kompromis" co do tego projektu ustawy - powiedział Krzysztof Śmiszek, dodając, że jego zdaniem ów projekt jest dobry.

Choć jako Lewica uważamy, że prawdziwą, konstytucyjną równość osiągniemy po wprowadzeniu ustawy o równości małżeńskiej - podkreślił.

