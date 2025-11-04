"Do tej pory widzę tylko narzekanie i walcowanie tych pomysłów, a nie widzę konkretnych rozwiązań" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący Nowej Lewicy i były wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Polityk podsumował tymi słowami spór dot. zaradzenia trudnej sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości. Jego zdaniem ministrowie obecnej władzy proponują konkretne rozwiązania, ale opozycja, w tym prezydent, nie chcą współpracować. Śmiszek zwrócił się do Karola Nawrockiego, żeby ten przedstawił swój projekt ustawy naprawczej.
PiS robi wszystko, żeby odwrócić kota ogonem i zabełtać w tej mętnej wodzie - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Śmiszek, tłumacząc postawę Prawa i Sprawiedliwości wobec sprawy sprzedaży prywatnemu podmiotowi po zaniżonej cenie działki, przez którą przebiegać ma linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Stało się to w czasie dwóch tygodni rządów PiS-u w 2023 r.