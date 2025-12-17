Do 5 lat więzienia grozi 18-latkowi, którego zatrzymano w związku z atakiem na tramwaj we Wrocławiu. Mężczyzna odpowie za uszkodzenie pojazdu i groźby wobec motorniczego.

Kadry z nagrań z monitoringu / Monitoring KD, monitoring MPK /

Atak na tramwaj miał miejsce pod koniec sierpnia na pętli Krzyki. Zatrzymany 18-latek był członkiem większej grupy.

Wandale ustawili na torowisku kontener na śmieci, by zmusić motorniczego do zatrzymania. Później pomalowali tramwaj sprayem.

"Napastnicy biegali po torowisku i jezdni, stwarzając realne zagrożenie dla siebie, pasażerów i innych uczestników ruchu" - podkreśla wrocławskie MPK.

18-latek odpowie nie tylko za dewastację tramwaju, ale też za groźby wobec motorniczego.

Wiadomo, że to nie był pierwszy tego typu wybryk zatrzymanego 18-latka. Młody mężczyzna w podobny sposób niszczył pociągi Kolei Dolnośląskich, za co również usłyszał zarzuty.

Policjanci informują, że może dojść do kolejnych zatrzymań w tej sprawie.