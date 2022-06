W niedzielę 5 czerwca odbędzie się Wrocławskie Święto Rowerzysty 2022. Rowerowy peleton wystartuje po godzinie 12 z placu Nowy Targ. Na ulicach miasta mieszkańców czekają utrudnienia w ruchu.

/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Rowerzyści przejadą z placu Nowy Targ w kierunku ulicy Kazimierza Wielkiego i Legnickiej. Następnie zawrócą na placu Strzegomskim i dotrą do placu Grunwaldzkiego. Potem skierują się na plac Społeczny, gdzie skręcą w stronę Wyszyńskiego. Tak dojadą do mostów Warszawskich i ulicy Pasterskiej - planowo zajmie im to godzinę.

W wydarzeniu ma wziąć udział kilka tysięcy cyklistów. Jego celem jest promowanie ruchu rowerowego. Ale organizator - Wrocławska Inicjatywa Rowerowa - mówi też o zamanifestowaniu tego, że chce dokończenia sieci tras rowerowych w mieście.