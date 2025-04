Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy prowadzi postępowanie przygotowawcze w związku z dzisiejszymi ekscesami z udziałem Grzegorza Brauna. Kandydat na prezydenta Polski próbował dokonać "zatrzymania obywatelskiego" ginekolożki pracującej w szpitalu w Oleśnicy (woj. dolnośląskie).

Grzegorz Braun (zdj. arch.) / Piotr Matusewicz / East News

Komunikaty prokuratury i MSWiA ws. incydentu z udziałem Brauna

Prokuratura podała, że postępowanie dotyczy czynu opisanego w 189 § 1 Kodeksu karnego. Mówi on o bezprawnym pozbawieniu wolności. Kara za to przestępstwo to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Rzeczniczka wrocławskiej prokuratury Karolina Stocka-Mycek stwierdziła w komunikacie, że ginekolożka przez blisko godzinę nie mogła opuścić gabinetu i wykonywać obowiązków zawodowych. Wejście do placówki europosła Grzegorza Brauna i posła Romana Fritza nazwała "wtargnięciem".

Przedmiotem tego postępowania jest także wyjaśnienie, czy w trakcie zdarzenia nie doszło do naruszenia nietykalności cielesnej lekarza i do jej znieważenia - poinformowała Stocka-Mycek.