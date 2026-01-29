Już 2 lutego w samym sercu Wrocławia rusza wyjątkowe lodowisko. To główna atrakcja tegorocznych ferii zimowych w mieście i na Dolnym Śląsku.

/ Shutterstock





Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl

Wrocławski Rynek tej zimy zamieni się w lodową arenę. Od 2 do 15 lutego na placu stanie kameralne lodowisko o wymiarach 30 x 10 metrów.

Jazda na łyżwach z widokiem na zabytkowe kamienice i Ratusz to propozycja zarówno dla dzieci spędzających ferie w mieście, jak i dla turystów.

Serdecznie zapraszam do spędzenia ferii w sercu Dolnego Śląska – we Wrocławiu. Na początek mamy prawdziwą niespodziankę - lodowisko na Rynku. To nie jest pełnowymiarowa tafla, ale możliwość jazdy na łyżwach w tak wyjątkowym miejscu będzie ogromną atrakcją – mówi Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.

Godziny otwarcia i ceny

Lodowisko będzie czynne codziennie od 10:00 do 20:00, a w weekend 14 i 15 lutego już od 8:00. Jedna sesja potrwa godzinę (45 minut jazdy i 15 minut na czyszczenie tafli).

Wyjątkiem jest dzień otwarcia – 2 lutego lodowisko ruszy o 14:00.

Bilet wstępu kosztuje 10 zł, a wypożyczenie łyżew jest całkowicie bezpłatne.

Do dyspozycji użytkowników będzie 140 par łyżew w pełnej rozmiarówce oraz certyfikowane chodziki do nauki jazdy dla najmłodszych.