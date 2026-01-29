Już 2 lutego w samym sercu Wrocławia rusza wyjątkowe lodowisko. To główna atrakcja tegorocznych ferii zimowych w mieście i na Dolnym Śląsku.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl
Wrocławski Rynek tej zimy zamieni się w lodową arenę. Od 2 do 15 lutego na placu stanie kameralne lodowisko o wymiarach 30 x 10 metrów.
Jazda na łyżwach z widokiem na zabytkowe kamienice i Ratusz to propozycja zarówno dla dzieci spędzających ferie w mieście, jak i dla turystów.
Serdecznie zapraszam do spędzenia ferii w sercu Dolnego Śląska – we Wrocławiu. Na początek mamy prawdziwą niespodziankę - lodowisko na Rynku. To nie jest pełnowymiarowa tafla, ale możliwość jazdy na łyżwach w tak wyjątkowym miejscu będzie ogromną atrakcją – mówi Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.
Lodowisko będzie czynne codziennie od 10:00 do 20:00, a w weekend 14 i 15 lutego już od 8:00. Jedna sesja potrwa godzinę (45 minut jazdy i 15 minut na czyszczenie tafli).
Wyjątkiem jest dzień otwarcia – 2 lutego lodowisko ruszy o 14:00.
Bilet wstępu kosztuje 10 zł, a wypożyczenie łyżew jest całkowicie bezpłatne.
Do dyspozycji użytkowników będzie 140 par łyżew w pełnej rozmiarówce oraz certyfikowane chodziki do nauki jazdy dla najmłodszych.
Na tafli jednocześnie będzie mogło przebywać od 80 do 100 osób. Szczegóły wszystkich atrakcji na ferie zimowe we Wrocławiu znajdziesz TUTAJ>>>