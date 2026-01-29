Na Lubelszczyźnie gwałtownie rośnie liczba zachorowań na grypę. Sanepid ostrzega, że to dopiero początek sezonu i spodziewana jest dalsza fala infekcji. W związku z tym w szpitalach wprowadzane są ograniczenia dotyczące odwiedzin pacjentów.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Grypa szaleje na Lubelszczyźnie.



Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie obowiązują już nowe, zaostrzone zasady odwiedzin.

Odwiedziny są możliwe jedynie w godzinach od 14:00 do 16:00, wyłącznie za zgodą lekarza, pojedynczo, w maseczce i mogą trwać maksymalnie 20 minut, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Takie zasady mają na celu ochronę pacjentów przed groźną infekcją. Ponieważ niestety infekcje grypy trafiają do nas z zewnątrz – tłumaczy wicedyrektor placówki, Tomasz Saran.



Grypa szczególnie groźna dla pacjentów

Wzrost liczby zachorowań jest wyraźny. Sanepid informuje, że w ciągu połowy stycznia na grypę zachorowało tyle osób, ile w całym grudniu. Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna dla osób hospitalizowanych.

Mamy bardzo dużo chorych z obniżoną odpornością i stąd nasza ostrożność – podkreśla Tomasz Saran.

Podobne zasady wprowadzono również na Podkarpaciu, m.in. w szpitalu w Stalowej Woli. Wszystko po to, by ograniczyć ryzyko przenoszenia wirusa na osoby najbardziej narażone na powikłania.



Epidemiolodzy uspokajają, że początek tegorocznego sezonu grypowego na Lubelszczyźnie jest i tak łagodniejszy niż w ubiegłym roku. Jednak liczba zachorowań rośnie, a sytuacja jest stale monitorowana przez służby sanitarne.

Władze apelują o ostrożność i stosowanie się do wprowadzonych zasad.