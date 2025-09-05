​Na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie) trwa ewakuacja mieszkańców i przechodniów po wykryciu wycieku gazu. Służby ratunkowe są na miejscu i zabezpieczają teren. Ze strefy prowadzonych działań ewakuowano ponad 60 osób.

/ Shutterstock

Ewakuacja w centrum Jeleniej Góry

W piątkowe popołudnie na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze zarządzono ewakuację. Powodem jest wyciek gazu, który został zgłoszony służbom ratunkowym. Na miejscu pracują strażacy oraz pogotowie gazowe, które zabezpieczają teren i prowadzą działania mające na celu usunięcie zagrożenia.

Jak informuje Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze, sytuacja jest poważna, ale służby mają ją pod kontrolą. Ewakuowani zostali zarówno mieszkańcy, jak i osoby przebywające w okolicznych lokalach i na placu. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Ewakuacja ponad 60 osób

Panowie z pogotowia gazowego usiłują namierzyć, w którym miejscu jest ten wyciek. Łącznie ze strefy prowadzonych działań zostało ewakuowanych ponad 60 osób i ci ludzie mają możliwość schować się w autobusie pozostawionym przez Urząd Miasta - przekazał RMF FM oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.