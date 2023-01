W Karkonoszach obowiązuje w niedzielę drugi stopień zagrożenia lawinowego. Temperatura wynosi od -7 stopni Celsjusza, ale z powodu wiatru jest odczuwalna jako znacznie niższa - nawet do -20 st. Zachmurzenie jest całkowite. Zamknięto część szlaków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Karkonoska Grupa GOPR poinformowała, że w Karkonoszach obowiązuje nadal drugi stopień zagrożenia lawinowego.



W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od -7 st. C rano, do -3 st. C w dzień. Wiatr z kierunków wschodnich słaby, w porywach umiarkowany - obniża temperaturę odczuwalną. Zachmurzenie całkowite i mgła w płatach, widzialność zmienna - napisano w komunikacie.

GOPR ostrzega przed wyjściami w wysokie partie gór

W ciągu dnia przewiduje się przelotne opady śniegu, chwilami zamiecie ograniczające widzialność. Powyżej 1000 m n.p.m. miejscami zalega warstwa lodu, na niej od 40 do 70 cm świeżego i przewianego śniegu - szlaki nie są przetarte - miejscami zaspy - poinformowano.



Na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego zaapelowano do turystów o stosowanie się do oznaczeń na zamkniętych odcinkach szlaków.



Powyżej górnej granicy lasu w warunkach ograniczonej widoczności i znacznej pokrywy śniegu wędrujemy tylko po szlakach z tyczkami. Nie zalecamy wędrówek na grzbiet Karkonoszy oraz na teren leśny w trakcie silnego wiatru. Uwaga, w trakcie wichury nie należy planować wycieczek na terenie leśnym ze względu na zagrożenie upadającymi konarami oraz drzewami - napisano.



Zamkniętych jest 9 szlaków w szczytowych partiach gór.