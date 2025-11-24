Na autostradzie A4 doszło do niebezpiecznej sytuacji - z dachu naczepy ciężarówki oderwała się zbita tafla śniegu i lodu, spadając bezpośrednio przed... radiowóz policji. Kierowca ciężarówki, 43-letni obywatel Ukrainy, został ukarany mandatem w wysokości 3 tys. zł i 12 punktami karnymi.
Mężczyzna nie zadbał o odpowiednie przygotowanie pojazdu do jazdy i nie usunął zalegającego śniegu z naczepy.
Policja przypomina, że to kierujący odpowiada za stan techniczny pojazdu, a usunięcie śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń nie jest jedynie kwestią estetyki, a obowiązkiem wynikającym z przepisów ruchu drogowego. Za jazdę nieodśnieżonym autem można zapłacić mandat w wysokości 3 tys. zł mandatu i otrzymać aż 12 punktów karnych.
Policja apeluje także do właścicieli firm transportowych o inwestowanie w rozwiązania ułatwiające kierowcom skuteczne oczyszczanie pojazdów, jak platformy serwisowe czy konstrukcje do odśnieżania naczep. Działania takie realnie zwiększają bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
O czym pamiętać, gdy warunki pogodowe ulegają pogorszeniu?
- włączanie świateł mijania w warunkach ograniczonej widoczności;
- kontrola stanu oświetlenia, zwłaszcza przy krótszych dniach i częstych opadach;
- dostosowanie prędkości i stylu jazdy do warunków drogowych;
- wymiana opon letnich na zimowe, gdy średnia dobowa temperatura spada poniżej 7 st. C.