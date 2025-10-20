Jeśli marzysz o ucieczce od codzienności, szukasz spokoju i zapierających dech w piersiach widoków – Zagórze Śląskie czeka na Ciebie! To właśnie tu, pośród złoto-czerwonych lasów, nad malowniczym Jeziorem Bystrzyckim, znajdziesz jesienną magię i niezwykłą atmosferę, której nie sposób opisać słowami.

Zagórze Śląskie – jesienna magia na Dolnym Śląsku. Odkryj miejsce, które zachwyca kolorami i historią! / Martyna Czerwińska / RMF FM

Zagórze Śląskie jesienią to prawdziwa perełka Dolnego Śląska - kolorowe lasy, malownicze jezioro Bystrzyckie i górskie widoki robią mega wrażenie!

Idealne miejsce na spacery, rowerowe wycieczki i chill nad wodą, z nowoczesną infrastrukturą: restauracje, wypożyczalnie rowerów wodnych i park linowy "Małpi Gaj".

Legendarny Zamek Grodno na Górze Choinie to hit dla fanów historii i pięknych panoram, a także centrum kulturalnych wydarzeń i rodzinnych atrakcji.

Jesień w Górach Sowich zachwyca kolorami i świeżym powietrzem, a szlaki prowadzą na Wielką Sowę - idealne dla miłośników przygód i natury.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Jesień w Zagórzu Śląskim - kolorowy raj na mapie Polski

Gdy dni stają się coraz krótsze, a liście przybierają barwy złota i czerwieni, Zagórze Śląskie zamienia się w prawdziwą perłę Dolnego Śląska. To niewielka, lecz wyjątkowo malownicza wieś, położona w sercu Gór Sowich, na styku Sudetów Środkowych i Gór Wałbrzyskich. Jesienią miejsce to przyciąga tłumy turystów spragnionych kontaktu z naturą i niepowtarzalnych krajobrazów.

Widok tafli Jeziora Bystrzyckiego, w której odbijają się kolorowe lasy, zapiera dech w piersiach.

To gotowy plan zdjęciowy dla romantycznego filmu - mówią turyści, którzy regularnie wracają w to miejsce. Pani Maria podkreśla: Mąż najchętniej przyjeżdżałby tu co tydzień. Jest zakochany w tym miejscu i ja mu się nie dziwię. W tafli wody odbija się ten kolorowy las, coś pięknego, szukamy tu ukojenia i spokoju. Słowa te doskonale oddają niezwykły klimat Zagórza Śląskiego.

Jezioro Bystrzyckie - spokój, aktywność i piękno natury

Jezioro Bystrzyckie to prawdziwy raj zarówno dla miłośników leniwego wypoczynku, jak i aktywnego spędzania czasu. Wokół akwenu rozciągają się gęste lasy, które jesienią mienią się feerią barw. To miejsce szczególnie upodobali sobie spacerowicze, rowerzyści i fotografowie.

Mam do tego miejsca sentyment, bo jako młody chłopak spędzałem tu dużo czasu. Nie było tylu restauracji, nie było takiego zaplecza, ale było równie pięknie - wspomina pan Zbigniew.

Dziś nad jeziorem turyści mogą korzystać z dwóch restauracji, wypożyczalni rowerów wodnych, a nawet rodzinnego parku linowego "Małpi Gaj". Powstała tu także nowa trasa spacerowa prowadząca z ośrodka wypoczynkowego aż do słynnej zapory. To właśnie z niej rozpościera się jeden z najpiękniejszych widoków na jezioro i otaczające je góry.

Zabytkowa zapora - inżynierska perełka sprzed wieków

Nie byłoby Jeziora Bystrzyckiego bez imponującej, ponad stuletniej zapory na rzece Bystrzyca. To nie tylko arcydzieło inżynierii, ale i miejsce, które przyciąga turystów z całej Polski. Spacer po koronie zapory to obowiązkowy punkt programu - stąd można podziwiać spokojną taflę jeziora, złote lasy i majestatyczne pasma Gór Sowich.

W środku tygodnia można liczyć na ciszę, ale w weekendy - szczególnie jesienią na ścieżce jest tłok. Trochę ludzie zadeptali to miejsce, człowiek za człowiekiem, dlatego zwykle przyjeżdżamy tu w środę - zdradza pan Marek w rozmowie z RMF FM.

Zamek Grodno - strażnik doliny i skarbnica tajemnic

Na pobliskiej Górze Choina wznosi się gotycko-renesansowy Zamek Grodno - jedna z najlepiej zachowanych średniowiecznych warowni Dolnego Śląska. To miejsce owiane legendami i tajemnicami, które od wieków przyciąga zarówno miłośników historii, jak i poszukiwaczy przygód. Zwiedzający mogą tu zobaczyć renesansowe wnętrza, muzealne ekspozycje oraz wspiąć się na zamkową wieżę widokową. Panorama rozciągająca się z jej szczytu należy do najpiękniejszych w regionie.

Zamek Grodno to także centrum wydarzeń kulturalnych - odbywają się tu historyczne inscenizacje, nocne zwiedzania i liczne atrakcje dla całych rodzin. To obowiązkowy punkt na mapie każdego turysty odwiedzającego Zagórze Śląskie.

Góry Sowie - wędrówki, przygody i niezapomniane widoki

Zagórze Śląskie to doskonała baza wypadowa dla wszystkich, którzy chcą odkrywać uroki Gór Sowich. Szlaki prowadzą na Wielką Sowę - najwyższy szczyt pasma, a także do licznych punktów widokowych i tajemniczych zakątków regionu. Jesień to czas, kiedy góry zachwycają wyjątkowym światłem i kolorami, a powietrze jest świeże i czyste.

Choć Zagórze Śląskie nie jest wielką miejscowością, jej magia tkwi w harmonijnym połączeniu natury, historii i nowoczesnej infrastruktury turystycznej. To miejsce dla każdego - zarówno dla tych, którzy szukają ciszy i ukojenia, jak i dla miłośników aktywnego wypoczynku.