Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu ćwiczyli na terenie Ostrowa Tumskiego. Policjanci przygotowywali się m.in. do wielowariantowego zabezpieczenia operacji zaplanowanej na 10 i 11 czerwca 2022 roku. Wykorzystywali najnowocześniejszy dostępny sprzęt, działając w warunkach zbliżonych do naturalnych i cel został osiągnięty.

Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, którzy ćwiczyli wczoraj na terenie Ostrowa Tumskiego / Policja Dolnośląska / Policja 10 i 11 czerwca 2022 roku na terenie wrocławskiego Ostrowa Tumskiego, odbędą się uroczystości beatyfikacyjne s. Marii Paschalis Jahn i jej dziewięciu Towarzyszek, zamordowanych w 1945 roku na Dolnym i Górnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz w Czechach. W związku z tym wydarzeniem, jak zawsze w podobnych przypadkach, swoje działania realizują także funkcjonariusze Policji. Wideo youtube Głównym celem podejmowanych przedsięwzięć jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń i mieszkańcom miasta oraz turystom, na możliwie najwyższym poziomie - informuje asp. szt. Łukasz Dutkowiak z Zespołu Prasowego KWP we Wrocławiu. Tak będzie też w przypadku zbliżającego się zabezpieczenia czerwcowych uroczystości beatyfikacyjnych. Aby móc działać jeszcze skuteczniej funkcjonariusze przeprowadzili ćwiczenia w Katedrze Św. Jana Chrzciciela oraz na terenie przyległym do tego obiektu sakralnego. Ćwiczenia Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji na terenie Ostrowa Tumskiego / Policja Dolnośląska / Policja Obejmowały one scenariusz z udziałem desperatów posiadających broń palną, którzy decydują się jej użyć. Był także element wzięcia zakładnika przez terrorystę i jego odbicie, a także pozostawiony w obiekcie pakunek zawierający niebezpieczne materiały pirotechniczne - relacjonuje Łukasz Dutkowiak. Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, którzy ćwiczyli wczoraj na terenie Ostrowa Tumskiego / Policja Dolnośląska / Policja Policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu wykorzystywali do działań najnowocześniejszy, dostępny sprzęt. Gdy otrzymali informację, że padły strzały, natychmiast do działań wkraczał zespół bojowy wspierany przez funkcjonariuszy realizujących zabezpieczenie prewencyjne. Aby czynności te były maksymalnie skuteczne, zespół musiał szybko ocenić sytuację, ilość osób zagrożonych i ewentualnych poszkodowanych, a następnie dynamicznie podjąć działania. Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, którzy ćwiczyli wczoraj na terenie Ostrowa Tumskiego / Policja Dolnośląska / Policja Nad współdziałaniem służb czuwał kierownik ćwiczeń nadkomisarz Bogdan Serniak - Zastępca Dowódcy Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu i jego polecenia wykonywali wszyscy policjanci. Natomiast za rozwiązania taktyczne i bezpośrednie działania bojowe odpowiadał młodszy inspektor Wojciech Żmija - Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Zobacz również: Lubelskie: 3 promile za kierownicą. 58-latka zatrzymał inny uczestnik ruchu

Lublin: Wydział komunikacji zmienia godziny pracy

Profesor Karol Derwich nie żyje. "Znakomity wykładowca, promotor i mentor"

Malbork: 77-latek stracił panowanie nad hulajnogą. Doznał ciężkiego urazu głowy