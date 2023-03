W Górach Sowich na Dolnym Śląsku udało się odnaleźć zapomnianą kopalnię. Informuje o tym Grupa Eksploracyjna Miesięcznika "Odkrywca". Jest o tyle ciekawa, że zachowała się w bardzo dobrym stanie, a jej początki sięgają aż XV wieku - mówi Krzysztof Krzyżanowski z Odkrywcy.

/ Grupa Eksploracyjna Miesięcznika "Odkrywca" / Facebook

W Górach Sowich udało się odnaleźć nową kopalnię. Jest położona niedaleko Świdnicy, z dala od cywilizacji - pisze na swoim profilu w mediach społecznościowych Grupa Eksploracyjna Miesięcznika "Odkrywca".

Fakt, że taka kopalnia istniała, podawano już w opracowaniach naukowych 23 lata temu, ale nie udawało się namierzyć jej dokładnie w terenie - dodano.

Jest o tyle ciekawa, że zachowała się w bardzo dobrym stanie, a jej początki sięgają aż XV wieku - mówi Krzysztof Krzyżanowski z Odkrywcy.

Całe wyrobisko ma około 100 metrów długości - podano. Zaprezentowane zostało też pierwsze nagranie ze środka kopalni.

Dzisiaj już możemy powiedzieć, że prawdopodobnie chodzi o kopalnie Gnade Gottes, czyli łaska boża. Wszystko wskazuje na to, że wydobywano tam rudy srebra - tłumaczy Krzysztof Krzyżanowski.

My teraz jako Miesięcznik Odkrywca, jako grupa eksploracyjna chcemy zrobić kompleksowe badania. Chcemy tam wpuścić specjalistyczny sprzęt, bo jest do zbadania zalany szyb. Jeszcze nie wiemy, co dokładnie się w nim znajduje. Być może zrobimy też skaning tej sztolni, czyli doprowadzimy do jej powstania w wersji cyfrowej. Oczywiście po tym, jak uzyskamy wszystkie pozwolenia - dodaje.