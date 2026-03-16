Turystka z Polski zginęła w poniedziałek we włoskiej krainie Cinque Terre w Ligurii. Polka poślizgnęła się na skałach i uderzyła w nie głową - podała agencja Ansa. Akcja wydobycia ciała kobiety była bardzo trudna.
Do wypadku doszło w miejscowości Riomaggiore.
Alarm podniosło kilku młodych mieszkańców tego miasteczka. Natychmiast ruszyli na pomoc 25-letniej Polce.
Jak podaje Ansa, w akcji uczestniczyli ratownicy górscy, straż pożarna, kapitanat portu, karabinierzy, lokalna służba ratownicza oraz pogotowie.
Kobiety nie udało się uratować.
Akcja wydobycia ciała była trudna. Zwłoki polskiej turystki przetransportowane zostały do miasta La Spezia pontonem straży pożarnej.