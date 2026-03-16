​W ostatnich dniach ponownie ustanowiono kanał bezpośredniej komunikacji między wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem i szefem MSZ Iranu Abbasem Aragczim - poinformował w poniedziałek serwis Axios, powołując się na anonimowe źródła. To pierwszy znany przypadek takiej komunikacji od początku wojny, którą zapoczątkował wspólny atak Izraela i USA na Iran, 28 lutego. Zginął wówczas wieloletni duchowy przywódca Iranu - Ali Chamenei.

Medialne doniesienia wskazują na to, że Iran i USA po raz pierwszy od początku konfliktu nawiązały bezpośredni kontakt

Nie wiadomo, jak istotne były wiadomości wymienione między Witkoffem i Aragczim, lecz jest to pierwszy znany przypadek bezpośredniej komunikacji między stronami od początku wojny - podkreślił Axios.

Będzie przełom na Bliskim Wschodzie?

Amerykański urzędnik i źródło zaznajomione z tą sprawą przekazali, że Aragczi wysłał do Witkoffa wiadomości dotyczące zakończenia wojny. W poniedziałek serwis Drop Site News podał, że to Witkoff napisał do Aragcziego. Zacytowano irańskich urzędników, którzy utrzymywali, że szef MSZ Iranu zignorował wiadomości od Amerykanina.

Z kolei przedstawiciel USA zapewniał, że to Aragczi próbował nawiązać kontakt. Źródło powiedziało Axiosowi, że USA "nie rozmawiają" z Iranem. Żadne ze źródeł nie ujawniło treści ani liczby wiadomości wymienionych między stronami.

Trump: Nie wiem, kto rządzi Iranem

Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek, że Irańczycy rozmawiają ze stroną amerykańską i chcą zawrzeć porozumienie, lecz - jak uznał - nie są jeszcze na to gotowi. Dodał też, że "nie wie, kto rządzi Iranem".