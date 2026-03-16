Podczas niedawnego ostrzału rakietowego, przeprowadzonego przez Iran, nad Jerozolimą doszło do serii przechwyceń pocisków. Szczątki rakiet spadły na Stare Miasto, w tym na Bazylikę Grobu Świętego i Wzgórze Świątynne – poinformowała izraelska policja. Nie odnotowano jednak żadnych zniszczeń.

"Podczas niedawnego ostrzału rakietami wystrzelonymi z Iranu w kierunku Jerozolimy nad miastem doszło do kilku przechwyceń, po których policja zlokalizowała fragmenty rakiet i szczątki pocisków przechwytujących - niektóre z nich dużych rozmiarów - w kilku miejscach na Starym Mieście" - podkreśliła izraelska policja w oficjalnym komunikacie.

Fragmenty rakiet leżały w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych świątyń. Wśród miejsc, gdzie spadły szczątki, znalazła się Bazylika Grobu Świętego - jedno z najważniejszych sanktuariów chrześcijańskich, a także meczet Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym, który jest jednym z najświętszych miejsc islamu. W bezpośrednim pobliżu tego miejsca znajduje się również Ściana Płaczu, będąca najświętszym miejscem judaizmu.

Na szczęście, jak podkreślają służby, nie odnotowano żadnych zniszczeń w tych historycznych i religijnych obiektach.

Odłamki natomiast poważnie uszkodziły jeden z domów mieszkalnych we wschodniej części Jerozolimy. Szczątki spadły również w okolicach budynku izraelskiego parlamentu - Knesetu - oraz biblioteki narodowej - podał portal Times of Israel.

Izrael i Stany Zjednoczone od 28 lutego prowadzą bombardowania na terytorium Iranu, który w odwecie atakuje cele w Izraelu. Jak informuje izraelska armia, tylko w ubiegłym tygodniu w kierunku kraju wystrzelono około 300 rakiet balistycznych, z czego połowa miała głowice kasetowe z mniejszymi ładunkami. Mimo zaawansowanego, wielopoziomowego systemu obrony powietrznej, nie wszystkie pociski udało się przechwycić. Część z nich uderzyła w budynki mieszkalne, powodując śmierć co najmniej 12 osób.

