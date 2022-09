Do 30 września w punktach drive-thru Łukasiewicz-PORT we Wrocławiu można bezpłatnie wykonać test wykrywający infekcję koronawirusem. Jedynym warunkiem jest zgoda na pobranie dodatkowego wymazu z nosa i gardła na potrzeby projektu naukowego.

Laboratorium badawcze Łukasiewicz-Port / fot. Łukasiewicz-Port /

Polscy naukowcy pracują nad nowym, szybkim i bardzo czułym testem przesiewowym, który pozwoli na wczesne, bezinwazyjne i stosunkowo niedrogie rozpoznawanie infekcji wirusem SARS-CoV-2.

Od każdego uczestnika projektu badawczego pobrane będą cztery wymazy. Dwa z nich posłużą do wykonania standardowego testu molekularnego RT-PCR w laboratorium diagnostycznym Łukasiewicz - PORT.

Dwa pozostałe wymazy posłużą do celów naukowych. Zostaną wykorzystane do potwierdzenia działania naszego testu opracowywanego w ramach projektu CoVSens "Czujniki do szybkiego i bezinwazyjnego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 na wczesnym etapie zakażenia" - wyjaśnia dr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska z Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w badaniu. Ochotnicy otrzymają bezpłatnie wynik testu RT-PCR w kierunku COVID-19, co jest bardzo istotne w okresie, w którym liczba zakażeń rośnie i potrzeba diagnostyki jest coraz większa - dodaje dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz-PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.

Gdzie można się zgłosić? Do jednego z dwóch punktów drive-thru Łukasiewicz - PORT: na Kampusie Pracze (ul. Stabłowicka 147), który działa od poniedziałku do piątku w g. 8.00-12.00 lub w Porcie Lotniczym Wrocław (parking B przed terminalem), który jest otwarty od poniedziałku do piątku w g. 8.00-12.00 oraz w soboty od 8.00 do 10.00.

Zainteresowani powinni przed pobraniem wymazu zadeklarować, że chcą uczestniczyć w projekcie naukowym. Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana. W badaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Naukowcy chcą opracować wysokoczuły test przesiewowy. Jego przewaga nad innymi testami to relatywnie niski koszt wykonania przy jednoczesnym skróceniu czasu oczekiwania na wynik nawet do 30 minut i przy zachowaniu wysokiej czułości i wiarygodności badania.

Nasz test będzie mógł znaleźć szerokie zastosowanie w diagnozowaniu infekcji wirusem SARS-CoV-2, m.in. na przejściach granicznych czy lotniskach - dodaje dr hab. Kamil Kosiel, główny badacz w projekcie CoVSens.

Projekt realizują naukowcy z Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki z Warszawy we współpracy z Łukasiewicz - PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii we Wrocławiu. Finansuje go Agencja Badań Medycznych.