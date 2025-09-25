67-latek z powiatu zwoleńskiego (woj. mazowieckie) został zatrzymany przez policję za posiadanie żółwi błotnych, które w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Mężczyzna tłumaczył, że zwierzęta znalazł przypadkiem podczas połowu ryb. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia.
Do zatrzymania doszło we wtorek (23 września). Policjanci ze Zwolenia ustalili, że 67-letni mieszkaniec powiatu posiadał żółwie błotne, które są jedynym gatunkiem żółwia naturalnie występującym w Polsce i objętym ścisłą ochroną.
Funkcjonariusze zabezpieczyli zwierzęta, a mężczyzna został przesłuchany.
67-latek przyznał, że żółwie wyłowił przypadkowo razem z rybami ze swojego stawu. Następnie, jak sam relacjonował, udał się na pobliski targ, gdzie chciał sprzedać ryby, a żółwie zamierzał wręczyć klientowi w prezencie.