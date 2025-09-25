Wędkarz usłyszał zarzut posiadania żółwi błotnych objętych ochroną gatunkową w liczbie większej niż nieznaczna, co - jak podkreślają śledczy - miało wpływ na zachowanie gatunku.

Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Wyjątkowy gatunek



Żółw błotny to wyjątkowy gatunek, który zamieszkuje spokojne zbiorniki wodne z piaszczystymi lęgowiskami. Niestety, jego populacja w Polsce jest zagrożona przez utratę siedlisk, zanieczyszczenia i kłusownictwo.

Z tego powodu objęty jest ścisłą ochroną, a każde naruszenie przepisów dotyczących tego gatunku traktowane jest bardzo poważnie.

Służby przypominają, że dzikie zwierzęta objęte ochroną nie mogą być trzymane w warunkach domowych ani sprzedawane. W przypadku zauważenia nielegalnego handlu lub posiadania takich gatunków, każdy obywatel powinien zgłosić ten fakt odpowiednim służbom.