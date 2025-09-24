Setki świń ponownie wyruszyły na jesienny wypas w legendarnym brytyjskim New Forest. Te nietypowe "ekipy sprzątające" mają ważne zadanie – chronią kucyki i bydło przed trującymi żołędziami. Jesienny wypas w New Forest to tradycja sięgająca XI wieku.

Świnie w New Forest na misji ratunkowej! Ruszył coroczny sezon żerowania / Andrew Matthews / PAP/PA

W New Forest, rozległym lesie na południu Anglii, rozpoczął się coroczny sezon wypasu świń, zwany pannage. To tradycja sięgająca czasów Wilhelma Zdobywcy, który już w 1079 roku zezwolił lokalnym mieszkańcom na wypasanie świń w lesie. Powód? Świnie bez problemu mogą zjadać żołędzie, które dla kucyków i bydła są śmiertelnie niebezpieczne. Ponadto powstrzymują niekontrolowany przyrost roślinności.

Pannage to jedyny okres w roku, kiedy te zwierzęta mogą swobodnie poruszać się po lesie. Ich zadanie jest nieocenione - jeszcze w latach 70. XX wieku dziesiątki koni padało co roku po zjedzeniu żołędzi. Dziś, dzięki świniom, takie przypadki należą do rzadkości.

W tym roku sezon potrwa do 28 listopada, choć może zostać przedłużony z powodu wyjątkowo obfitego plonu żołędzi. Organizatorzy apelują do turystów o ostrożność - świń nie wolno karmić ani głaskać.

Świnie w lesie, czyli królewska tradycja, która przetrwała wieki

Wypas świń w New Forest / Steve Laycock/Solent News & Photo Agency / East News

Wszystko zaczęło się w XI wieku, kiedy Wilhelm Zdobywca ustanowił New Forest królewskim terenem łowieckim. Władca i jego następcy chcieli, by las pozostał dziki i otwarty, dlatego wprowadzili szereg zasad zarządzania tym obszarem. Jedną z nich było pozwolenie chłopom na wypasanie świń w lesie. Okazało się, że świnie, zjadając opadłe żołędzie i inne nasiona, nie pozwalają, by młode drzewka zablokowały ścieżki łowieckie. Przez wieki praktyka ta stała się corocznym, regulowanym zwyczajem, a prawo do wypasu świń było cennym przywilejem lokalnej społeczności.

Choć minęły setki lat, a wypas świń w New Forest wciąż jest żywą tradycją. Każdej jesieni, gdy żołędzie są najobfitsze, świnie ponownie wędrują po lesie, pomagając w kontroli rozprzestrzeniania się drzew i utrzymaniu bioróżnorodności. Ich żerowanie nie tylko powstrzymuje niekontrolowany wzrost roślinności, ale także wzbogaca glebę w naturalny sposób.

Cały proces jest nadzorowany przez lokalnych hodowców, których rodziny często mieszkają tam od pokoleń. To oni dbają o bezpieczeństwo zwierząt i pilnują, by wypas nie szkodził innym mieszkańcom lasu.

Atrakcja dla turystów i miłośników przyrody

Wypas świń w New Forest to nie tylko praktyka rolnicza, ale też prawdziwa atrakcja turystyczna. Każdej jesieni do lasu ściągają tłumy miłośników przyrody, którzy chcą zobaczyć świnie w akcji - ryjące w liściach i zajadające żołędzie w malowniczych sceneriach. Lokalni przewodnicy i historycy organizują specjalne wycieczki i spacery edukacyjne, podczas których można dowiedzieć się więcej o historii lasu, tradycji wypasu świń oraz roli chłopów w zarządzaniu tym obszarem.