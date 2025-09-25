Sopot wprowadza innowacyjne rozwiązania w utrzymaniu czystości przestrzeni publicznej. Spółka komunalna Eco Sopot zakupiła laser czyszczący, który pozwala szybko i skutecznie usuwać graffiti, odświeżać kostkę brukową oraz czyścić pomniki. Nowe urządzenie ma być nie tylko efektywne, ale też bezpieczne dla zabytków i środowiska.

/ Urząd Miasta Sopotu /

W Sopocie stawiają na nowoczesne technologie w walce z wandalami. Spółka komunalna Eco Sopot kupiła laser czyszczący, który łatwo i szybko może wyczyścić pomnik, odświeżyć kostkę brukową, a także usunąć ze ściany graffiti.

Laser jest bardzo skuteczny i tani w eksploatacji, a przy tym bezpieczny dla zabytków.

Jest uniwersalny, a przy tym wielofunkcyjny. Świetnie sprawdza się przy czyszczeniu ścian z graffiti, ale posłuży nam również do usuwania rdzy i zabrudzeń różnego pochodzenia – podkreśla Wojciech Stybor, prezes spółki Eco Sopot.

Laser czyszczący może być wykorzystywany na różnych powierzchniach, takich jak kamień, szkło czy metal. Pozwala punktowo usuwać zabrudzenia, nie zarysowując i nie odkształcając podłoża.

To szczególnie ważne w przypadku zabytkowych budynków, które często padają ofiarą wandalizmu. Urządzenie jest bezpieczne dla operatorów – nie emituje szkodliwych pyłów, substancji toksycznych ani nadmiernego hałasu.

Szybka reakcja na akty wandalizmu

Władze miasta zachęcają mieszkańców do zgłaszania przypadków nielegalnych napisów i graffiti.

Jeśli dostrzeżecie Państwo tego rodzaju „malowidła”, wulgarne lub po prostu szpecące przestrzeń publiczną, proszę o zgłaszanie takich przypadków straży miejskiej. Po weryfikacji zgłoszeń zostaną usunięte za pomocą nowego urządzenia przez pracowników Eco Sopot – apeluje Michał Banacki, wiceprezydent Sopotu.