Polskie Koleje Linowe rozpoczęły sprzedaż sezonowych skipassów na zimę 2025/26. Karnet umożliwia nielimitowany dostęp do sześciu popularnych ośrodków narciarskich w Polsce. Promocyjne ceny obowiązują tylko do końca września.

PKL uruchamiają sprzedaż sezonowych skipassów – promocyjne ceny do końca września / Shutterstock

Miłośnicy białego szaleństwa mogą już przygotować się do nadchodzącej zimy. Polskie Koleje Linowe uruchomiły sprzedaż sezonowych skipassów, które zapewniają nielimitowany dostęp do tras narciarskich na Kasprowym Wierchu, Jaworzynie Krynickiej, Palenicy, Górze Żar, Mosornym Groniu oraz Gubałówce.

"Ruszyła sprzedaż sezonowego SKIpassu w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To idealny moment, by przygotować się do zimowego sezonu i korzystać z szerokiej oferty naszych ośrodków - od Kasprowego Wierchu po Gubałówkę. Zależy nam, aby narciarze i snowboardziści mogli swobodnie cieszyć się zimą w przystępnej cenie" - przekazał w komunikacie Patryk Białokozowicz z zarządu Grupy PKL.





Promocyjne ceny tylko do końca września

Skipassy sezonowe można kupić w promocyjnych cenach do 30 września - ulgowy kosztuje 1599 zł, a normalny 1999 zł.

Od października ceny wzrosną: w dniach 1-31 października zapłacimy 1799 zł za ulgowy i 2299 zł za normalny, a w listopadzie - odpowiednio 1999 zł i 2499 zł.

Cena regularna, obowiązująca od 1 grudnia, to 2159 zł za ulgowy i 2669 zł za normalny karnet.

Sezonowy skipass obejmuje dostęp do wszystkich tras w sześciu ośrodkach Grupy PKL. Na Kasprowym Wierchu narciarze będą mogli korzystać z dwóch tras alpejskich z naturalnym śniegiem: w Dolinie Gąsienicowej i Goryczkowej.

Jaworzyna Krynicka oferuje aż 12 tras o różnym stopniu trudności. Karnet obejmuje także wyciągi na Mosornym Groniu w Zawoi, Palenicy w Szczawnicy, Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim oraz Gubałówce w Zakopanem.

Warto pamiętać, że ze względu na ograniczoną przepustowość kolei na Kasprowym Wierchu, korzystanie z tras będzie wymagało wcześniejszej rezerwacji tzw. miejscówki z dopłatą 45 zł. Każdy skipass sezonowy jest imienny i przeznaczony dla jednej osoby.

Jak kupić skipass?

Sezonowe skipassy można nabyć wyłącznie poprzez stronę internetową Polskich Kolei Linowych.

Oferta cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego warto nie zwlekać z decyzją o zakupie, by skorzystać z najniższych cen i zapewnić sobie zimowe szaleństwo bez ograniczeń.