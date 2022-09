​W poniedziałek zaczną obowiązywać zmiany w komunikacji autobusowej na Bemowie, Woli i Bielanach. Korekty, które dotyczą linii 112, 121, 122, 171 i 190, wprowadzono w związku z otwarciem nowych stacji metra.

Zdjęcie ilustracyjne / Albert Zawada / PAP

Autobusy linii 112 pojadą na Bemowo oraz będą miały wydłużone niektóre kursy do pętli Karolin. Autobusy linii 171 wrócą na dawną trasę Torwar - Chomiczówka. Autobusy linii 190 będą miały część kursów wydłużonych do Osiedla Górczewska.

Autobusy linii 112 zostaną wycofane z pętli Chomiczówka i będą jeździły na Bemowo w dwóch wariantach trasy - podstawowej z CH MARKI do pętli NOWE BEMOWO oraz wydłużonej CH Marki - Karolin. Na trasie CH Marki - Karolin autobusy pojadą z częstotliwością 30 min. w dni powszednie między godz. 6:00 a 22L00 oraz w soboty między godz. 8:00 a 17:00. Na trasie podstawowej CH Marki - Nowe Bemowo autobusy będą jeździły w dni powszednie z częstotliwościami 10 min. w godzinach szczytu i 15 min. poza nimi oraz soboty i święta.

Autobusy linii 190 będą miały trasę w dwóch wariantach - podstawowym CH Marki - Znana (czyli taką jak dziś) oraz wydłużonym CH Marki - OS. Górczewska (czyli taką jak przed wydłużeniem linii metra M2). Na trasie CH Marki - OS. Górczewska autobusy pojadą z częstotliwością 30 min. w dni powszednie między godz. 6 a 22 oraz w soboty między godz. 8 a 17. Na trasie podstawowej CH Marki - Znana autobusy będą jeździły w dni powszednie z częstotliwościami ok. 8 min. w godzinach szczytu, ok. 10 min. poza nim i w soboty oraz 15 min. w święta.

Wprowadzone zmiany wymagają korekt tras kilku innych linii autobusowych, które są z nimi funkcjonalnie powiązane. Zlikwidowana zostanie linia 155, bo zastąpią ją autobusy linii 171; zmienią się trasy autobusów linii 121 i 122.

Autobusy linii 121 zostaną wycofane z pętli Nowe Bemowo i skierowane w dni powszednie na trasę Metro Marymont - Chomiczówka z częstotliwością 20 min. w godzinach szczytu i 30 poza nim oraz w soboty. Odcinek dzisiejszej trasy w stronę Bemowa przejmą autobusy linii 171.

W soboty część kursów będzie się rozpoczynała na pętli GWIAŹDZISTA. W niedziele i święta autobusy 121 nie będą jeździły.

Autobusy linii 122 wrócą na trasę do pętli OS. GÓRCZEWSKA ze zmianą jej przebiegu na Bemowie - ulicami Powstańców Śląskich i Człuchowską. Będą kursowały co 10 min. w godzinach szczytu i co 15 min. poza nim oraz w dni wolne. W ten sposób linia 122 wraz ze 112 przejmie od obecnej 171 funkcję linii dowozowej do stacji metra Bemowo z ulic Żołnierzy Wyklętych - Wrocławska oraz Człuchowskiej. Autobusy linii 122 dowożące do stacji metra linii M1 Plac Wilsona na Żoliborzu i częściowo Bielanach, będą miały analogiczne zadanie na znacznej części Bemowa - zawiozą pasażerów do stacji Bemowo linii M2.

Jednocześnie linia 122 zapewni bezpośrednie połączenie z Bemowa do szkół na Marymoncie. Obsługę połączenia Nowego Bemowa ze Starym Bemowem i dalej ulicą Lazurową zapewnia linia 220, której trasa została wydłużona na terenie Nowego Bemowa w ramach zmian wprowadzonych po otwarciu nowych stacji metra.