W czwartek rano w Markach (Mazowieckie) doszło do poważnego wypadku z udziałem autobusu komunikacji miejskiej oraz samochodu osobowego. Według relacji służb autobus uderzył w bok auta. W wyniku zderzenia dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.

W czwartek rano na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ulicy Lisa-Kuli w Markach autobus komunikacji miejskiej linii 340 zderzył się z samochodem osobowym. Autobus wbił się w bok auta.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Autobusem podróżowało osiem osób, które bezpiecznie opuściły pojazd. Nikomu z pasażerów autobusu nic się nie stało.

Najpoważniej ucierpieli kierowca i pasażer samochodu osobowego.

"Kierowca osobówki był przytomny, natomiast pasażer był zakleszczony i bez funkcji życiowych. Na miejscu prowadzona była resuscytacja" - poinformował kpt. Jan Sobków, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie.



Obaj poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w kursowaniu autobusów w Markach. Zarząd Transportu Miejskiego informował, że autobusy linii 140, 240, 340, 738 i L45 zostały skierowane na trasy objazdowe.

Przed godz. 11.00 wszystko wróciło do normy.



