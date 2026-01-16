Mężczyznę poszukiwanego za usiłowanie zabójstwa w jednym z warszawskich hoteli zatrzymali po samochodowym pościgu policjanci z podstołecznego Piaseczna. Podejrzany wpadł przez przypadek, bo przekroczył dozwoloną prędkość, a potem nie zatrzymał się do kontroli. Podczas ucieczki wyrzucił z auta sejf z 80 tysiącami złotych i telefon.
Pościg podjął w Tarczynie patrol jadący nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem.
Kierowca forda, uciekając przed policjantami, wyrzucił z samochodu przez okno sejf z osiemdziesięcioma tysiącami złotych, a także telefon komórkowy.
Ściganego udało się zatrzymać.
W jego samochodzie policjanci znaleźli młot oraz kradzione tablice rejestracyjne. Po sprawdzeniu 24-latka w bazach danych okazało się, że to mieszkaniec Małopolski poszukiwany przez śródmiejskich funkcjonariuszy za usiłowanie zabójstwa.
W zeszłym roku wszedł z nożem do jednego z luksusowych hoteli w Warszawie i podczas szarpaniny dwukrotnie ugodził nożem jednego z gości.
Teraz usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za który grozi dożywocie.
Podejrzany trafił do aresztu.