Radni warszawskiego Targówka poparli podczas nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy stanowisko w sprawie budowy Mostu Krasińskiego. Domagają się, by na nowej przeprawie przez Wisłę znalazł się co najmniej jeden pas ruchu dla samochodów w każdą stronę. Propozycja ta stoi w sprzeczności z planami stołecznego ratusza, który przewiduje most wyłącznie dla pieszych, rowerzystów i tramwajów.

Opinie warszawskich dzielnic ws. budowy mostu i jego kształtu są podzielone.

Temat budowy Mostu Krasińskiego powraca od lat.

Projekt stanowiska przedstawiła radna Koalicji Obywatelskiej Aneta Wyczółkowska. Podkreśliła, że nowy most mógłby odciążyć przeciążony Most Grota-Roweckiego, który od lat przejmuje znaczną część ruchu między prawą a lewą stroną Warszawy.

Radny PiS Andrzej Bittel zaproponował, by na moście znalazły się dwa pasy ruchu w każdą stronę, z czego jeden mógłby być przeznaczony dla komunikacji miejskiej (tzw. trambuspas).

Chcielibyśmy, żeby rada dzielnicy żądała modyfikacji zapisów strategii dotyczących tego, że trasa Mostu Krasińskiego jest drogowa do Jagiellońskiej, w ramach wiaduktu kolejowego, a dalej jest kładką pieszo-rowerowo-tramwajową. A my chcemy rozszerzyć o ruch samochodowy - powiedział.

Z kolei radny niezrzeszony Rafał Suchocki opowiedział się przeciwko jakiejkolwiek formie ruchu samochodowego na nowej przeprawie.

Co na to mieszkańcy?

Podczas sesji głos zabrali także mieszkańcy.

Mówili m.in., że chcą ciszy i spokoju, a nie aut jeżdżących po moście. Wskazywali, że nie chcą być tranzytem dla Białołęki, a także, że budowa nowego mostu nie pomoże w ruchu, bo problemem jest zakorkowana, przez dużą liczbę sygnalizacji świetlnej, Wisłostrada.

W ostatnich dniach temat Mostu Krasińskiego był przedmiotem dyskusji także w innych dzielnicach.

Radni Pragi-Północ opowiedzieli się za wariantem proponowanym przez ratusz, tyle że z szybkim tramwajem. Skłaniamy się ku miejskiej propozycji, modyfikując ją jednak o rozwiązanie szybkiego tramwaju, a więc most nad Jagiellońską i przyszłym parkiem naturalnym "Golędzinów". To pozwoli przyspieszyć przejazd do I linii metra (plac Wilsona), bo nie będzie kolizyjnych skrzyżowań, a przy okazji zredukuje hałas i ingerencję w przyrodę i tereny rekreacyjne nad Wisłą i na Śliwicach - przekazał szef klubu radnych Porozumienie dla Pragi/Nowa Lewica/Razem/Miasto Jest Nasze.

Radni Białołęki jednogłośnie poparli budowę mostu z jezdnią i buspasem. Przeciwni inwestycji są natomiast samorządowcy z Żoliborza.

Most planowano jeszcze przed wojną

Historia planów budowy Mostu Krasińskiego sięga okresu międzywojennego. Po wojnie powstała ulica Krasińskiego z rezerwą pod linię tramwajową. W 2006 roku rozstrzygnięto przetarg na budowę mostu, jednak inwestycji nie zrealizowano. Obecnie temat powrócił w związku z pracami dot. kierunków zagospodarowania miasta. Strategia Rozwoju Warszawy 2040 uwzględnia budowę mostu.