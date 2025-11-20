Zatrzymano ośmiu mężczyzn podejrzanych o przestępczość samochodową. Prokuratura Rejonowa w Otwocku przedstawiła im zarzuty. Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież samochodów. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

Złodzieje samochodów w rękach policji. Działali na obszarze całego kraju

Podejrzani mężczyźni trudnili się kradzieżami z włamaniem do samochodów. Działali na obszarze całego kraju. Złodzieje kradli samochody osobowe - głównie marki toyota i lexus - ale też dostawcze busy.

Policja ustaliła, że mężczyźni działali według ściśle określonego schematu. W nocy odwiedzali duże miasta w Polsce, jak Warszawa, Szczecin, Radom, Białystok czy Zambrów, gdzie kradli wytypowane przez nich auta.

Następnie przewozili je na wcześniej ustalone miejsce. Zazwyczaj były to leśne kompleksy na terenie powiatów otwockiego i mińskiego, gdzie rozkręcali samochody na części.

"Najczęściej demontowany był pas przedni, lampy, silniki, wyposażenie wnętrza i drzwi, które następnie odsprzedawali paserom. Pozostałe elementy pozostawiali na miejscu, a aby zatrzeć ślady i uniemożliwić identyfikację, samochody podpalali" - informuje policja.

Planowali uciec z kraju

Ustalono, że mężczyźni planowali ukryć się w różnych miejscach na terenie całego kraju. Niektórzy z nich zamierzali wyjechać za granicę. Ich plany pokrzyżowała jednak policja, która zatrzymała członków grupy przestępczej, gdy ci próbowali uciec.

Wiadomo, że samochody, którymi się poruszali, zostały już zabezpieczone.

W trakcie przeszukania aut, a także miejsc ich zamieszkania, mundurowym udało się zabezpieczyć narzędzia, z których korzystali przestępcy. Te służyły nie tylko do kradzieży samochodu, ale także do diagnostyki pojazdów. W ręce policji trafiły telefony komórkowe, karty SIM, pieniądze, elektronarzędzia, pieczątki, dokumentacja bankowa a nawet zagłuszarki sygnału GPS/GSM i walizki do przechowywania sygnałów z kluczyków.

Do wspólnej akcji Komendy Powiatowej Policji z Otwocka i funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji w Warszawie zaangażowano także mundurowych z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a także funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Najmłodszy z zatrzymanych ma 28, a najstarszy 37 lat.

Prokuratura Rejonowa w Otwocku przedstawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem, usiłowania kradzieży z włamaniem, oszustwa przy sprzedaży samochodów, włamania do samochodów i kradzieży mienia, paserstwa i oszustwa ubezpieczeniowego.

Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec zatrzymanych mężczyzn areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy.