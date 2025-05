W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces pięciu cudzoziemców, oskarżonych o gwałt zbiorowy na 20-letniej studentce. Do tego zdarzenia miało dojść w lipcu 2024 roku. Szósty mężczyzna jest oskarżony o pomocnictwo w przestępstwie.

Do zbiorowego gwałtu miało dojść na trasie Warszawa - Janki / Shutterstock

W Warszawie ruszył proces pięciu Latynosów oskarżonych o gwałt zbiorowy; szósty odpowiada za pomocnictwo.

Do przestępstwa miało dojść 28 lipca 2024 r. w samochodzie na trasie Warszawa - Janki.

Ofiara, 20-letnia studentka, po odzyskaniu przytomności uciekła i wezwała pomoc.

Oskarżonym grozi od 3 do 20 lat więzienia.

Jawność procesu wyłączona z uwagi na dobro ofiary

Rozprawa rozpoczęła się we wtorek, jednak sędzia zdecydował o wyłączeniu jawności procesu, mając na uwadze dobro osobiste pokrzywdzonej. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu przez Prokuraturę Rejonową w Pruszkowie już w lutym tego roku.

Dramatyczne wydarzenia na trasie Warszawa - Janki

Do przestępstwa doszło 28 lipca 2024 roku. Według ustaleń śledczych 20-letnia studentka bawiła się w jednym z warszawskich klubów, gdzie poznała mężczyznę, który przedstawił się jako Hiszpan.

Gdy kobieta opuszczała klub wczesnym rankiem, wsiadła do samochodu, w którym znajdowało się sześciu mężczyzn, wierząc, że zostanie bezpiecznie odwieziona do domu. W trakcie jazdy straciła świadomość, którą odzyskała już w Jankach. Udało jej się uciec sprawcom i zwrócić o pomoc do kierowcy autobusu, który wezwał policję. Sprawcy zostali szybko ujęci.

Oskarżeni to młodzi mężczyźni z Ameryki Łacińskiej

Jak podaje prokuratura, oskarżeni to mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat, obywatele jednego z krajów latynoamerykańskich, którzy legalnie przebywają w Polsce.

Grozi im kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.