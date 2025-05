Przed godz. 11 zeszli z mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Przed godz. 12 doszli do mostu Świętokrzyskiego. Później przeszli bulwarami wiślanymi. Potem weszli na most Poniatowskiego. Tam przykleili się dłońmi do przeprawy. Most trzeba było całkowicie wyłączyć z ruchu.

Początkowo zapowiadano, że manifestacja zakończy się na Rondzie Waszyngtona.

Warszawska policja ostrzegała wcześniej, że utrudnienia mogą potrwać do godz 14.

Ostatnie Pokolenie ma dwa postulaty. Pierwszy dotyczy przeniesienia środków zaplanowanych na rozbudowę autostrad i dróg ekspresowych na transport publiczny regionalny i lokalny.

Drugi postulat to stworzenie miesięcznego biletu za 50 zł na transport regionalny i lokalny.

Dziś zapowiedzieli kolejne blokady warszawskich ulic, dopóki prezydent stolicy Rafał Trzaskowski nie zorganizuje spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, na którym będą mogli przedstawić swoje postulaty dotyczące przekazania pieniędzy na budowę szybkich dróg na transport publiczny w mniejszych miejscowościach.