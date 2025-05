Do nietypowego zdarzenia doszło w ostatnim czasie w centrum Warszawy. 24-latek spowodował kolizję na moście Poniatowskiego, po czym zasnął. Okazało się, że mężczyzna prowadził mercedesa pod wpływem narkotyków. Grozi mu do trzech lat więzienia.

/ Policja /

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na moście Poniatowskiego w Warszawie.

Kierowca osobowego mercedesa doprowadził do zderzenia z innym autem. Chwilę potem zjechał na pobliski parking i zasnął.

Po chwili obudził się i zaczął zachowywać się agresywnie wobec interweniujących funkcjonariuszy, jak również osób postronnych. Został on zatrzymany i przewieziony do komendy przy ulicy Wilczej, gdzie badanie alkomatem wykazało, że 24-latek był trzeźwy. Jednak jego zachowanie jednoznacznie wskazywało, że może znajdować się on pod wpływem narkotyków - powiedział RMF MAXX Jakub Pacyniak z warszawskiej policji.

Był pod wpływem narkotyków

Użycie specjalnego testera potwierdziło obecność w jego organizmie co najmniej czterech substancji odurzających.

Został on wcześniej przebadany przez lekarza, a w szpitalu pobrana została mu krew do dalszej analizy.

Następnego dnia po przesłuchaniu usłyszał zarzuty za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających.

Mężczyzna stracił prawo jazdy. Grozi mu do 3 lat więzienia.