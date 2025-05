​17-latek podejrzany o zamordowanie 16-latki z Mławy, którego zatrzymano w Grecji, trafi do Polski w ciągu najbliższych tygodni - poinformowała prokuratura. Chłopak ma usłyszeć zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

/ RMF FM

16-latka - jak mówił prok. Bartosz Maliszewski z Prokuratury Okręgowej w Płocku - zaginęła 23 kwietnia, w tym samym dniu, w którym wyszła z domu na spotkanie z 17-latkiem.

Prokurator zaznaczył, że oficjalne zgłoszenie jednego z rodziców o możliwości pozbawienia córki wolności wpłynęło dopiero sześć dni później. Wtedy policja i prokuratura rozpoczęła procesowe czynności w śledztwie.

Ustalono dzięki monitoringowi i miejskiemu, i prywatnemu, że doszło w tym dniu do zabójstwa przez określoną osobę. Ta osoba następnie udała się wraz z innymi osobami na szkolną wycieczkę, czy też była to wymiana uczniów związana z nauką zawodu, do Grecji - mówił Bartosz Maliszewski.

Bardzo szybko udało się wystawić Europejski Nakaz Aresztowania podejrzanego. Wczoraj zatrzymała go grecka policja.

17-latek ma usłyszeć zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Może odpowiadać jak dorosły, ale z tego powodu, że nie jest pełnoletni, grozi mu maksymalnie 30 lat więzienia.