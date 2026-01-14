Chodniki w Warszawie zamieniły się w lodowiska. Podobnie jest na jezdniach. Padający w Warszawie marznący deszcz spowodował utrudnienia w ruchu samochodów i pojazdów komunikacji miejskiej. Możliwe są opóźnienia w kursowaniu autobusów, tramwajów oraz pociągów SKM i KM. Na Lotnisku Chopina loty są odwołane lub opóźnione.

Opady śniegu i deszczu w Warszawie. / Leszek Szymański / PAP

Warszawa mierzy się z kolejnym atakiem zimy. W stolicy pada deszcz, który od razu zamarza, powodując gołoledź na jezdniach i chodnikach.

Na ulice wyjechały posypywarki, które uzupełniają non stop zapas soli. Sól sypana jest także na chodnikach. Jak poinformował Zarząd Oczyszczania Miasta, od rana ekipy posypały piaskiem 7 tys. punktów, czyli przystanki, kładki, schody, przejścia, dojścia do stacji metra. Obsługują ponad 4 mln m kw. terenów.

"W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występują utrudnienia w funkcjonowaniu pojazdów komunikacji miejskiej. Możliwe opóźnienia w kursowaniu autobusów, tramwajów oraz pociągów SKM i KM, a także kursy skrócone i trasy objazdowe" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zaapelował, by zwracać uwagę na informacje na wyświetlaczach pojazdów.

Występują też utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i KM w rejonie stacji Warszawa Okęcie, w związku z tym wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM/ZTM w 1 i 2 strefie biletowej.

Kłopoty na Lotnisku Chopina

Piotr Rudzki z biura prasowego warszawskiego lotniska poinformował RMF FM, że samoloty muszą być poddawane procedurze odladzania. Maszyny odladzają też pasy do startów i lądowań.

Odwołano już loty z Belgradu, Ostrawy i kilka połączeń krajowych. Wiele lotów ma opóźnienia.