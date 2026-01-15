"To spotkanie miało konstruktywny i merytoryczny charakter, dotyczyło najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem RP" - mówił po dzisiejszych rozmowach w Pałacu Prezydenckim rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Prezydent Nawrocki spotkał się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem i szefami służb specjalnych.

Rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz (L) oraz zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. Andrzej Kowalski (P) / Paweł Supernak / PAP

Co z wnioskami ws. awansów?

Prezydent otrzymał raporty przedstawione przez wszystkich czterech szefów służb, dotyczące najistotniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem, ale przede wszystkim identyfikacji zagrożeń - relacjonował po spotkaniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że poruszany był też temat kondycji służb specjalnych i współpracy ze służbami innych państw.

Spotkania, takie jak dzisiejsze, mają mieć charakter cykliczny. Leśkiewicz relacjonował, że prezydent Nawrocki ma częściej dostawać informacje od służb specjalnych dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

W rozmowach pojawiła się też sporna kwestia nominacji oficerskich w służbach. Od początku listopada 2025 r. awansów na pierwszy stopień oficerski nie podpisał prezydent Nawrocki. Uzasadniał to brakiem udzielenia mu istotnych informacji dot. bezpieczeństwa państwa i odwoływaniem jego spotkań z szefami służb przez kierownictwo rządu.

Wnioski, które wpłyną ponownie do pana prezydenta, zostaną przez niego rozpatrzone i będzie podejmował decyzje w oparciu o zebrane informacje - zapowiedział rzecznik Karola Nawrockiego.

"To nie prezydent wywołał ten kryzys"

Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie stanie się nowym otwarciem w relacjach ze służbami specjalnymi - deklarował Leśkiewicz. To nie pan prezydent wywołał ten - mam nadzieję - chwilowy kryzys - dodał.

Rzecznik prezydenta przekazał, że podczas dzisiejszego spotkania "poruszony był temat dotyczący kwestii personalnych związanych z Kancelarią Prezydenta i Biurem Bezpieczeństwa Narodowego".

Prezydent powiedział, że to decyzje pana prezydenta obejmują wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania Kancelarii Prezydenta RP i BBN - relacjonował Leśkiewicz.

"Schnepf i Klich nie będą ambasadorami"

Na konferencji Rafał Leśkiewicz został zapytany także o pojawiające się w przestrzeni publicznej sprzeczne informacje dotyczące obsady stanowisk ambasadorskich. Chodzi głównie o obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha.

Rzecznik prezydenta podkreślił, że 26 stycznia o godz. 14 odbędzie się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem Radosławem Sikorskim w tej sprawie.

Wszystkie kwestie dotyczące personaliów, ustaleń, szczegółów dotyczących dalszego trybu opiniowania kandydatów na ambasadorów - mamy taką nadzieję - zapadną podczas tego spotkania - zaznaczył Leśkiewicz.

Dodał, że "jeżeli chodzi o nazwisko pana Bogdana Klicha, to prezydent Karol Nawrocki mówił to od samego początku, będąc jeszcze prezydentem elektem, że dwie osoby z listy proponowanej przez ministra Sikorskiego, a mianowicie Ryszard Schnepf i Bogdan Klich, nie zyskają akceptacji i nie będą ambasadorami".