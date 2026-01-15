To wydarzenie, jakiego jeszcze nie było! Z okazji 36. urodzin RMF FM, na antenie i w internecie spotkają się prezydenci wolnej Polski. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda – każdy z nich pojawi się na specjalnym, urodzinowym live’ie RMF FM. Życzenia urodzinowe stacji złożył także obecny prezydent Karol Nawrocki. Przed nami wyjątkowe rozmowy, wspomnienia i refleksje, które zapiszą się na kartach historii polskich mediów.

36 lat to piękny jubileusz. Radiu RMF, ale też wszystkim słuchaczom, którzy są związani z nim od wielu lat, życzę wszystkiego dobrego, kolejnych udanych audycji - powiedział Karol Nawrocki, który, jak podkreślił, RMF FM nie tylko słucha, ale wielokrotnie w nim występował, zarówno jako prezes IPN, kandydat na prezydenta w trakcie kampanii wyborczej, a potem jako Prezydent RP. Nie tylko słuchałem, ale także przychodziłem do RMF-u - mówił.

Lech Wałęsa z życzeniami dla RMF FM

Pierwszym gościem naszego urodzinowego live'a był prezydent Lech Wałęsa.

"Satelity wiz nie potrzebują, przelatują i programy nadają" - te słowa Lecha Wałęsy można usłyszeć w archiwalnym jinglu RMF FM. Byłego prezydenta nie mogło więc zabraknąć w naszej transmisji live na Youtube z okazji 36. urodzin naszego radia. A kiedy usłyszał jingel, aż się uśmiechnął. Ja tak powiedziałem? - dopytywał z niedowierzeniem trójmiejskiego reportera RMF M Stanisława Pawłowskiego.

Nawiązując do początku lat 90., przypomniał tamte - trudne jak podkreślał - czasy: Odrywaliśmy się od komunizmu, od Związku Radzieckiego. Wszystko składało się na budowanie nowej rzeczywistości.

W rozmowie z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla nie mogło zabraknąć odniesień do współczesnej polityki i tego, co dzieje się na świecie.

Ludzie wybierają demagogów, populistów. Dlaczego? Bo nie wierzą w demokrację. Ta (obecna - red.) doprowadziła do karykatury. Dziś nie ma polityków wizji, a są w telewizji - powiedział Wałęsa.

Były prezydent ubolewał, że dziś młodzi ludzie nie są zahartowani. Ogrom zadań stojących przed nimi ich przeraża, więc odpuszczają - mówił, ale zaznaczał, że zawsze początki wprowadzania ważnych zmian są trudne. Musimy przejść tę drogę - podkreślał.

Urodziny RMF FM - święto, które łączy pokolenia

RMF FM od lat towarzyszy Polakom w codziennych sprawach, dostarczając najświeższych informacji, muzyki i rozrywki. Tym razem stacja przygotowała coś absolutnie wyjątkowego - cykl rozmów z czterema prezydentami III RP z okazji 36. urodzin stacji. To nie tylko medialne święto, ale i symboliczny most łączący różne epoki, poglądy i pokolenia.

Spotkanie, które zapisze się w historii

To pierwsza taka inicjatywa w historii polskich mediów - czterech prezydentów, cztery różne osobowości, cztery spojrzenia na Polskę i świat. Każdy z nich to świadek i współtwórca najważniejszych wydarzeń ostatnich dekad. Ich obecność na Wielkim Urodzinowym Live’ie RMF FM to nie tylko okazja do wspomnień, ale i do zadania pytań o przyszłość naszego kraju.

